%76 من الشركات الصغيرة تمتلك سيولة كافية تجنّبها الاقتراض

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن هناك سبعة أسباب واضحة تم الإبلاغ عنها، تقف وراء عدم تقديم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طلبات للحصول على قروض أو تمويلات من البنوك، أهمها وجود أموال كافية لدى أصحاب تلك المشروعات من توفير شخصي وغيره. وأوضح «المركزي»، في نتائج استبيان دوري عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن 76% من العينة المشاركة في الاستبيان من تلك الشركات، أكدت أن لديها ما يكفي من أموال تغنيها عن الاقتراض، معتبراً أن ذلك يعد السبب الأقوى وراء عدم التقدم بطلبات ائتمان.

سعر الفائدة

ووفقاً لنتائج استبيان «المركزي»، فإن السبب الثاني لعدم تقديم طلب للاقتراض، يتمثل في رغبة أصحاب الشركات الصغيرة في تجنب الدّين، التي عبّر عنها 19% من المشاركين، فيما جاء ارتفاع سعر الفائدة سبباً ثالثاً بنسبة 6%، بينما اعتبر 4% من المشاركين في الاستبيان أن وجود قروض حالية لديهم يمنعهم من التقدم بطلبات تمويل جديدة.

رفض

وبيّن «المركزي» أن السبب الخامس، بحسب 3% من المشاركين، يتلخص في أنهم غير متشجعين للاقتراض بسبب عمليات رفض سابقة، في حين أفاد 3% آخرون أن السبب يرجع إلى عبء إعادة السداد، فيما قال 1% من المشاركين إنه بسبب تنفيذ إجراءات خفض التكاليف، بينما أشار 2% إلى أسباب أخرى لم يحددوها.

تكاتف عائلي

وتعقيباً، قال رائد الأعمال، محمد المهيري، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم على التكاتف العائلي أكثر من الاعتماد على فرد واحد، لذا نجد أصحابها يفضلون الاعتماد على مدخراتهم أو مدخرات العائلة عند الحاجة إلى سيولة، لافتاً إلى أن ذلك أفضل من الاقتراض بفوائد وأقساط كبيرة، قد لا يغطيها العائد، وأضاف المهيري أن الكثير من أصحاب المشروعات الناشئة يضعون ميزانية تغطي عامين على الأقل، تتضمن توافر مصدر للسيولة مضمون، بعيداً عن الاقتراض، حتى نجاح المشروع.

من جهته، قال رائد أعمال اكتفى بالتعريف عن نفسه بـ(أ.م)، إن الفائدة المرتفعة على القروض البنكية، بجانب كثرة المستندات، التي ربما لا تتوافر لأي شركة في بدايتها، تدفعان أصحاب تلك المشروعات إلى ترتيب أمورهم المالية قبل إطلاق المشروع، بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض مبكراً.

وذكر أن استكشاف السوق ومدى نجاح التسويق للمنتج أو الخدمة التي يطلقها رائد الأعمال، يعدان تحدياً يفضل معه الكثير عدم تحميل أنفسهم عبئاً كبيراً، لذا يفضلون الاعتماد على ما يدخرونه هم أو عائلاتهم.

• %19 من الشركات الصغيرة تفضّل عدم الدّين.

الأسباب الـ 7

■ وجود أموال كافية لدى أصحاب المشروعات من توفير شخصي وغيره.

■ رغبة أصحاب الشركات في تجنب الدّين.

■ ارتفاع سعر الفائدة.

■ وجود قروض حالية.

■ عمليات رفض سابقة للتمويل.

■ عبء إعادة السداد.

■ خفض التكاليف.

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