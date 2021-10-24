12 اتفاقية.. و12.6 ألف زائر لجناح حكومة أبوظبي في «جيتكس»

المصدر: دبي ■ وام

اختتمت حكومة أبوظبي مشاركتها الـ10 في معرض «جيتكس غلوبال 2021»، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي من 17 إلى 21 أكتوبر، بمشاركة 31 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلتها خلال هذا الحدث التقني العالمي.

وشهد جناح حكومة أبوظبي، التي جاءت مشاركتها تحت شعار «حكومة المستقبل»، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في وقت استعرضت الجهات المشاركة 100 مبادرة ومشروع مبتكر في مجال التحول الرقمي.

وكشف رئيس دائرة الإسناد الحكومي، علي راشد الكتبي، أن عدد زوار الجناح جاوز 12 ألفاً و685 زائراً، مشيداً بالنتائج المميزة التي حققتها حكومة أبوظبي في هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، ما يدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي في الإمارة، ويعزز مكانتها كأحد رواد الابتكار والتحول الرقمي الحكومي في المنطقة والعالم. من ناحيته، أكد المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، أهمية النتائج التي حققتها المشاركة في دعم وتعزيز الأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي، حيث قدمت مبادرات ومشروعات تخدم محاورها الأربعة المتمثلة في الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والمنظومة الرقمية، بما يدعم تمكين وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصصة ومتعاونة وآمنة.

وشهد جناح حكومة أبوظبي إطلاق عدد من المشروعات الرقمية المبتكرة، التي تهدف إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز جودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، ومن بين هذه المشروعات إطلاق منصة لإدارة الأزمات بشكل فعّال ومتكامل.

كما أطلقت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حلولاً ووسائل جديدة للدفع الرقمي الموحدة التابعة لمبادرة سداد أبوظبي، إضافة إلى مشروع «أدوات تطوير منصة تم» الجديدة.

بدورها، أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع «الجمارك الخفية»، كما أطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية مشروع «أتمتة إجراءات سياسة التجارة الإلكترونية» من خلال منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم». وقدمت حكومة أبوظبي تجربة الجناح الافتراضي، الذي أتاح للزوار والمهتمين القيام بزيارة افتراضية للجناح من أي مكان في العالم، والحصول على التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والفعاليات التي تقام تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي.

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