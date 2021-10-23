«مجموعة الفطيم» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف الإماراتيين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت «مجموعة الفطيم»، سعيها للعب دور ريادي في سوق العمل، بهدف جذب مواطني دولة الإمارات للعمل في القطاع الخاص.



وأعلنت المجموعة في بيان لها، أنها ستنظم «اليوم المفتوح للتوظيف»، المخصص للإماراتيين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، وذلك يوم الثلاثاء 26 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً في فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي».



ولفتت «مجموعة الفطيم» إلى أن خطوتها تأتي في إطار مساهمتها لتحقيق أهداف إستراتيجية التوطين لدولة الإمارات، وتماشياً مع أهداف برنامج «سنيار» لتطوير وتنمية المواهب الإماراتية في المجموعة.



وأوضحت «مجموعة الفطيم» أنها ستجري خلال «اليوم المفتوح»، العديد من المقابلات للوظائف الشاغرة، إضافة إلى الفرص المستقبلية، ما سيسمح للمشاركين باستكشاف الفرص الوظيفية عبر ثمانية قطاعات حيوية هي: السيارات، العقارات، مراكز التسوق، الرعاية الصحية، تجارة التجزئة، التعليم، الخدمات المالية والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات.



وأكدت أن المتقدمين سيتمكنون من التواصل والتفاعل مع مسؤولي الموارد البشرية وممثلين عن الإدارات المعنية للتوظيف في المجموعة، كما ستعقد خلال «اليوم المفتوح» جلسات حوارية وورش عمل للباحثين عن الوظائف، ممثلة بقادة وكوادر إدارية من «مجموعة الفطيم»، بهدف دعم تنمية المهارات، وتوفير فرص التواصل.



ودعت «مجموعة الفطيم»، المشاركين، إحضار نسخة من جواز السفر ساري المفعول، وخلاصة القيد والهوية الوطنية، وسيرة ذاتية محدثة، مشيرة إلى إمكانية التسجيل المسبق عبر الرابط: «https://lnkd.in/gw7eEjkv»، ومرحبة في يوم الحدث بمن لم تسنح لهم الفرصة بالتسجيل المسبق.

يذكر أن «مجموعة الفطيم» تأسست في الثلاثينيات من القرن الماضي، كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعاً وتقدماً.



تعمل الشركة، ومقرها الرئيس دبي، في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، والتجزئة، والصحة، وتوظف أكثر من 33 ألف موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، كما تتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية حول العالم.

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