«دو» تعزّز محفظة منصة الثقة الرقمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، توقيعها اتفاقية شراكة مع مجموعة «تاليس»، الرائدة عالمياً في مجال حماية البيانات، تحصل بموجبها «دو» على مجموعة من الحلول والتقنيات الجديدة التي طورتها «تاليس»، وذلك لدعم وتعزيز عمليات مركز «دو» للدفاع والأمن الإلكتروني، ومحفظة حلول منصة الثقة الرقمية التابعة للشركة.

وتأتي هذه الشراكة التي تم توقيعها على هامش معرض «جيتكس غلوبال 2021»، الذي اختتم فعالياته أمس، في إطار الجهود التي تبذلها «دو» لتلبية متطلبات الشركات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، فيما يتعلق بأمن البيانات، لاسيّما مع تزايد وتيرة الهجمات والتهديدات الإلكترونية، وعمليات اختراق البيانات نتيجة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي، فضلاً عن تطور متطلبات الامتثال للوائح التنظيمية.

وأفادت «دو» في بيان بأنها تسعى من خلال الشراكة الجديدة إلى تدعيم وتعزيز محفظتها المتكاملة من حلول أمن البيانات، لمساعدة عملائها على ضمان مستوى عالٍ من الأمان والحماية لبياناتهم داخلياً وفي البيئات السحابية.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»، سليم البلوشي، إن «مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلب حالياً حلولاً متطورة تواكب التحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي، وتوفر أفضل مستوى ممكن من الحماية لأمن البيانات».

وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الجديدة، ستسهم في توفير مستوى أعلى من الحماية للبيانات ضد الهجمات والتهديدات المتطورة، نظراً لما تتمتع به من مستوى عال من السرية والكفاءة».

من جانبه، قال نائب رئيس قسم المبيعات في مجموعة «تاليس» بمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سيباستيان بافي، إن «(تاليس) تواصل تقديم الدعم للشركات وتزويدها بحلول متكاملة، لتعزّز قدراتها على حماية وإدارة البيانات الأساسية».

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