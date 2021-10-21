الإمارات تطلق مبادرة «رواد الاقتصاد الرقمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «رواد الاقتصاد الرقمي» الهادفة إلى تعزيز قدرات المواهب الشابة وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة لتطوير تكنولوجيا مستقبلية متقدمة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد والقطاعات الحيوية في الدولة، بما يمكنهم من المنافسة في أفضل فرص العمل مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في البرمجة والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة للتحديات، بما يمكنهم من المساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

منصة

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المبادرة التي تأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، تشكل منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والأفراد من أصحاب المهارات والمواهب المتخصصة في مجال البرمجيات والتقنيات الحديثة وقادة التكنولوجيا من الشركات العالمية العاملة في الدولة، لتمكين أصحاب المواهب من المشاركة الفاعلة في دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

تعاون

وفي إطار المبادرة، أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، عن التعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» المختصة في خدمات الحوسبة السحابية، لتمكين الموهوبين من المنافسة في سوق العمل وفي الوظائف التي تشمل مجالات التقنية والبرمجيات بما يعزز مشاركتهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ41 من معرض «جيتكس غلوبال 2021»، حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين.

ركيزة

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي ركيزة لبناء اقتصاد رقمي وطني مستدام، بالاستفادة من البنية الرقمية المتطورة في الدولة للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الحلول لتعزيز ريادة الإمارات وتنافسيتها العالمية.

التحول الرقمي

وقال العلماء إن «بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع الجهات والشركات العالمية صاحبة الدور البارز في دعم الاقتصادات العالمية، يسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي في الدولة والانتقال نحو الاقتصاد الرقمي المستقبلي والمستدام».

دعم

من جهتها، قالت نائب الرئيس لشؤون القطاع العام العالمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «أمازون ويب سيرفيسز»، إيزابيلا غرويغو تشيكوفيتش: «يسرنا التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات لدعم تنمية مهارات ومواهب أبناء الإمارات، وذلك في إطار التزامنا في (أمازون ويب سيرفيسز) ببناء قوى عاملة متنوعة وشاملة».

وظائف وفرص عمل

توفر شركة «أمازون ويب سيرفيسز» ضمن تعاونها مع مكتب الذكاء الاصطناعي، قائمة دورية بالوظائف وفرص العمل المتاحة لدى الشركة في دولة الإمارات، فيما يعمل الجانبان على تشجيع المواهب المحلية للتقدم لتلك الوظائف الشاغرة، بما يسهم في تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي.

كما يتعاون الجانبان في بناء قدرات أصحاب المواهب وتأهيلهم في مجال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، وإطلاعهم على تجارب الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة.

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