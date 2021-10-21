اتفاقية تعزّز استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف التعاون لجذب المزيد من الشركات والأعمال الجديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي.

وأفاد المصرف، في بيان، بأن المذكرة تهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تأسيس أعمالها والنمو في إمارة أبوظبي، وأداء دور مهم وحيوي في عملية النمو الاقتصادي الإجمالية في الإمارة.

وسيعمل الجانبان بموجب مذكرة التفاهم على استكشاف مجالات التعاون الثنائية لدعم استقطاب الاستثمارات إلى أبوظبي من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال، وتوفير تمويل لسلاسل التوريد، وتوسيع عمليات الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن «المصرف سيعمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية أبوظبي وجميع الشركات العاملة في الإمارات».

من جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن «هذه الشراكة تهدف إلى مساعدة الشركات على تأسيس وتوسعة عملياتها في أبوظبي، وذلك في إطار الالتزام الكبير الذي تبديه الإمارة تجاه دعم نمو القطاع الخاص».

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