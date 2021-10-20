"تحالف" تنال شهادة CMMI العالمية لتطوير البرمجيات

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة "تحالف" للحلول التقنية على هامش مشاركتها في "أسبوع جايتكس للتقنية 2021"، عن حصولها على شهادة CMMI لتطوير البرمجيات المستوى الثالث من معهد CMMI.

وأشارت الشركة خلال لقاء صحافي عقدته بجناحها في معرض "جيتكس" بمركز دبي التجاري العالمي، أمس إلى أن المراحل المتكاملة لعمليات الاختبارات تم اجرائها من جانب جهة التقييم "يونيفيت سوليوشنز" الدولية.

وقال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في "تحالف" غسان أبو عجمية، إن شهادة CMMI عمل على تطويرها معهد هندسة البرمجيات SEI التابع لجامعة ك"ارنغ ميلون،" إحدى أرقى شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات والتطبيقات، وذلك عبر إطار عمل يهدف إلى تحسين القدرات من خلال تزويد الشركات بالعناصر الأساسية والعمليات ذات الفاعلية".

وأضاف أن "هذه الشهادة العالمية تمكن "تحالف "من دخول أسواق جديدة باعتمادية، فمن خلال مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الشركة في معالجة أي تحديات وتقديم الحلول لها ".

وتمثل تحالف إحدى شركات تقنية المعلومات الأسرع نمواً في المنطقة، وقد طورت حلولاً برمجية متطورة للقطاعات الحكومية في العديد من البلدان.

وتوفر شهادات مؤسسة CMMI العالمية التي تستهدف الممارسات في مجال العمليات والجهود البشرية والتقنية، اعتماد لشركات في قطاعات متنوعة منها الفضاء والتمويل والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبرمجيات والدفاع والنقل والاتصالات.

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