«الاتحادي للتنافسية والإحصاء» يطلق منصة رقمية متكاملة للبيانات الذكية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2021»، عن إطلاق المنصة الوطنية لتمكين البيانات «The Enabler»، التي تهدف إلى الإسهام في تعزيز الاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية، وتتيح للجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع الوصول إلى البيانات الإحصائية الخاصة بدولة الإمارات، إضافة إلى ما يصدره المركز من منتجات البيانات الرقمية ضمن أعلى مستويات الأمان والمرونة والجودة والسرعة.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن المنصة تتميز بالقابلية للتوسع، لتلبي احتياجات صنّاع القرار والجهات الحكومية إلى أحدث البيانات الوطنية المتاحة، ضمن 25 شاشة تفاعلية يمكن تخصيصها حسب الحاجة، مع قابلية تامة للتوسع في حجم ونوعية البيانات لتلبية المتطلبات المستقبلية.

وقالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، إن «البيانات الإحصائية الرسمية في المجتمعات المعاصرة، تشكّل عنصراً مهماً لا غنى عنه في عملية التخطيط والتطوير، وتسهم بشكل فعّال في عمليات صنع السياسات واتخاذ القرارات في جميع القطاعات التنموية، لذلك يعد وجود منصة وطنية معتمدة لتوفير المنتجات الرقمية للبيانات الإحصائية، بالشكل الأمثل، واجباً وطنياً يؤكد التزامنا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بمواكبة وتعزيز التحول الرقمي».

من جهتها، أشارت المدير التنفيذي لقطاع تمكين البيانات الرقمية في المركز، ثريا الهاشمي، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التواصل المباشر بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، وبين الجهات المستفيدة منها.

إلى ذلك، أطلق المركز خلال مشاركته في «جيتكس 2021» المزيد من الخرائط الجيومكانية، التي توفر بيانات دقيقة ومحدّثة حول العديد من القطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم والتجارة وغيرها.

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