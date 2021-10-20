منصور بن محمد: دبي تسهم في رسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع التكنولوجي والرقمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي مستمرة في التحول إلى نموذج عالمي على صعيد التنويع الاقتصادي والمساهمة في تنشيط حركة الأسواق والتجارة العالمية بعد نجاحها في تخطي تداعيات جائحة «كوفيد-19» وبدء التعافي العالمي، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للفعاليات العالمية الضخمة، من خلال استضافة وتنظيم المعارض الدولية، كما هي الحال مع معرض «جيتكس غلوبال»، مشيراً سموه إلى أن دبي تسهم في رسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع التكنولوجي والرقمي.

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي»، في دورته الـ41 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تشهد مشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة، حيث تفقد سموه، بمرافقة مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، عدداً من الأجنحة العالمية ومنصات الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، وتعرف إلى أهم المشروعات والحلول الذكية التي تشارك بها في الحدث التقني الأهم على مستوى العالم.

وقال سموه، إن استمرار دبي في تنظيم الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى، يعكس تصميمها على إعادة الحياة إلى طبيعتها، والمساهمة في تنشيط الأسواق، إضافة إلى توسيع نطاق كبرى الشركات التكنولوجية في العالم والتي تربطها بدبي شراكات قوية تخدم التوجهات المستقبلية للطرفين، كون التكنولوجيا تمثل ركيزة أساسية في تجاوز التحديات وتسهيل حياة الناس، نظراً لأثرها الواضح في دعم توجهات التنمية وخدمة القطاعات الحيوية في المجتمع.

الاقتصاد الرقمي

وأضاف سموه: «يشكل الاقتصاد الرقمي ودعم المبتكرين في مختلف أنحاء العالم جزءاً مهماً من (مشاريع الخمسين) في الإمارات، وفي هذا السياق يسهم معرض (جيتكس) كأكبر وأهم حدث يجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم، وأهم مطوري التطبيقات والحلول الذكية، في رسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع الرقمي في الدولة».

دور مؤثر

وأشار سموه، إلى أن العالم يتغير بشكل متسارع، فيما تلعب التقنية والتكنولوجيا دوراً مؤثراً في هذا التغير، ما يوجب توظيفها بالشكل المطلوب لجعل الحياة أكثر جودة وسهولة، منوهاً بجهود دبي المستمرة لدعم أصحاب الابتكارات الفريدة ورواد الأعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الابتكار والاستثمار في العقول المبتكرة عالمياً هو الأساس لاختصار المسافات والوصول إلى المستقبل.

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