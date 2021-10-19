«أراضي دبي» تفوز بختم «100% لاورقية»

المصدر: دبي - وام

فازت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بختم «100% لا ورقية» من هيئة دبي الرقمية التي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية ومن أبرزها تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي وذلك تقديراً لنهجها القائم على العمل وفق مبادئ حماية البيئة وتناغمها مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

ويعزى فوز الدائرة بهذه الجائزة إلى اعتمادها سياسة ثابته للمحافظة على البيئة تماشيًا مع سياسة الدولة في المجال البيئي، حيث حرصت «أراضي دبي» طوال السنوات الماضية على تطبيق استراتيجية مرحلية للتخلص التام من استخدام الأوراق في كافة معاملاتها الداخلية والخارجية لتصل معها إلى مستوى الصفر في استهلاك الأوراق.

وعبر سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي رأى فيه ثمرة الجهود المتواصلة والتفاني من مختلف فرق عمل الدائرة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للوصول إلى «حكومة بلا ورق».

وهنأ كافة موظفي الدائرة معربا عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً على مواصلة الدائرة لمسيرتها الرقمية والعمل على تطويرها المستمر.

وقال ابن مجرن: «سنواصل طرح المزيد من المبادرات المبتكرة التي تسهم فيها جميع فرق عملنا ومواردنا البشرية والمهنية بكل كفاءة واقتدار ونأمل أن يكون إنجازنا هذا دافعاً ومحركاً نحو المزيد من التفوق في كافة المجالات».

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