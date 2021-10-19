حديقة رقمية تعرض رحلة دبي عبر 20 عاماً

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

تعرض هيئة «دبي الرقمية» في معرض جيتكس نموذجاً لـ«الحديقة الرقمية» التي تعرض رحلة إمارة دبي عبر 20 عاماً من التحول الرقمي، لتصبح مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال. وأفادت الهيئة بأن الحديقة تضم شاشات إلكترونية كبيرة، تعرض تصورات مستقبلية للحياة الرقمية في دبي، بحيث تغطي المقومات الأساسية لذلك التحول، مثل البنية التحتية، والاقتصاد، والمهارات الرقمية، والبيانات، والإحصاءات، كل ذلك من منظور رقمي مبتكر، ما يعكس الرؤية الجديدة للهيئة، مؤكدة أن التحول الرقمي في الإمارة يسير على الطريق الصحيح، على الرغم من أن إعلان تأسيس الهيئة كان حديثاً من حيث المدة الزمنية، لكن ما بنته دبي خلال العقدين الماضيين حتى اليوم يؤكد هذه التحول.

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