ذكاء اصطناعي للحفاظ على مظهر المدينة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وشركة «تحالف» الإمارات للحلول التقنية، على هامش فعاليات معرض «جيتكس 2021»، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون المشترك في تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز دور التقنيات المستقبلية في إمارة أبوظبي.

وتبحث مذكرة التفاهم في سبل تطوير البنية التحتية لأنظمة «إنترنت الأشياء IOT»، وتطوير تطبيقات متعددة الوسائط في عمليات الدائرة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التفتيش والصحة والحفاظ على مظهر المدينة، مع توفير الدعم والاستشارات من قبل شركة تحالف، الشركة الإماراتية الرائدة والأسرع نمواً في مجال تكنولوجيا المعلومات لدائرة البلديات والنقل بموجب المذكرة.

كما سيعمل كل من دائرة البلديات والنقل وشركة «تحالف» بموجب هذه المذكرة على التنسيق بين فرق العمل على دراسة إمكانية تطبيق منظومة تقنية متطورة، وتوفير الموارد والكوادر البشرية المتخصصة لتطبيق بيئة تجريبية لمشروعات المدن الذكية، التي ستشكل حجراً رئيساً في رؤية إمارة أبوظبي، والعمل وفق بيانات محددة للتخطيط للمستقبل.

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