«اتصالات»: 850 ألف مشترك بخدمات الجيل الخامس

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المحمول في «مجموعة اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني، إن إجمالي عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس للهواتف الذكية، وصل إلى 850 ألف مشترك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، متوقعاً أن ينمو العدد خلال الفترة المقبلة، بدعم من انتشار الهواتف الذكية التي تتوافق مع تقنيات الجيل الخامس.

وأضاف خلال لقاء صحافي عقدته المجموعة في مقرها بمعرض «جيتكس غلوبال 2021»، أمس، أن طرح إصدارات «آي فون 12»، و«آي فون 13» الداعمة لتقنيات الجيل الخامس، عزز بشكل كبير من استخدام خدمات الجيل الخامس، إضافة إلى انتشار الوعي حول أهمية هذه التقنية، لما لها من ميزات متطورة، أهمها سرعات التحميل العالية بزمن استجابة منخفض للغاية.

شبكات الجيل الخامس

وكشف الزرعوني أن نسبة التغطية السكانية لشبكات الجيل الخامس في الدولة حالياً تبلغ 91%، لافتاً إلى أن شبكات الجيل الخامس تعد بمثابة شريان رئيس للتقنيات والحلول العصرية التي يشهدها العالم في «جيتكس غلوبال 2021»، و«إكسبو 2020 دبي»، وهي شريك موثوق لأحدث الخدمات التي ستحدث تغييرات جذرية في مفاهيم الاتصال، والتنقل الذكي، والرعاية الصحية الذكية، والتجارة الذكية، والمدينة الذكية والتعليم.

وأضاف أن «اتصالات» استهدفت تحقيق توازن بين كثافة وجودة الاتصال بشبكة الجيل الخامس في المدن الرئيسة، وفي الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق المزدحمة، مثل المراكز التجارية، والمناسبات الضخمة التي تتطلب كثافة اتصال مرتفعة.

وأشار الزرعوني إلى أن تفوق شبكة الألياف الضوئية في الدولة، أسهم بشكل كبير في دعم استخدام خدمات الجيل الخامس ضمن خدمات الباقات المنزلية، إذ وصلت نسبة شبكات الألياف الضوئية الموصولة بالمنازل 99.83%، فيما بلغ إجمالي عدد المنازل الموصولة بالألياف الضوئية 2.4 مليون منزل.

قاعدة المشتركين

وذكر الزرعوني أن قاعدة مشتركي «اتصالات» في الدولة وصل إلى 12.1 مليون مشترك خلال النصف الأول من عام 2021، عبر أكثر من 11 ألفاً و400 موقع ومحطة إرسال للشبكات، فيما وصلت سرعات التحميل عبر شبكة الجيل الرابع إلى نحو 450 ميغا بت في الثانية، وفي الجيل الخامس 2.2 غيغا بت في الثانية، بينما وصلت السرعة في منطقة «إكسبو 2020 دبي» الى أكثر من 3 غيغا بت في الثانية.

وأكد الزرعوني أن المجموعة تغطي كامل المياه الإقليمية للدولة، عبر أبراج الهواتف المحمولة في الجزر البحرية، وعبر الأبراج المتمركزة على امتداد السواحل، إذ تعمد إلى قياسات دورية لمستويات التغطية في المناطق البحرية، وفق المعايير والقياسات التنظيمية المعتمدة.

ولفت إلى أن البنية التحتية التي ضخت فيها «اتصالات» استثمارات ضخمة على مدار 45 عاماً، أتاحت للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد مفاهيم وأدوات وحلول التحول الرقمي، مذكراً أن «اتصالات» أعلنت في سبتمبر 2020 عن بدء توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لمشتركيها من خلال شبكة الجيل الخامس الثابتة للمرة الأولى في دولة الإمارات، والتي توفر حتى الباقات الثلاثية (الصوت والإنترنت والتلفزيون)، بهدف تعزيز وتوسيع شبكة الجيل الخامس.

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