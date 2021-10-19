«مالية دبي» تُطلق «تحية» لإدارة صندوق معاشات العسكريين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، نظام «تحية» لإدارة صندوق المعاشات للعسكريين المحليين في حكومة دبي.

وأوضحت الدائرة، على هامش مشاركتها في «جيتكس 2021»، أن النظام يخدم المنتسبين العسكريين في شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ويختصّ بإدارة سجل المشتركين في صندوق المعاشات من العسكريين المحليين في حكومة دبي.

وأضافت أن النظام الجديد يتيح للمنتسب المؤمَّن عليه الاستفادة من الخدمات المقدمة بمجرد تعيينه في جهة عمله وتسجيله في الصندوق.

ويتولى النظام الرقمي الجديد تحصيل الاشتراكات الشهرية، وربط قيمة الاشتراكات الواجب سدادها بالمتغيرات الوظيفية للمنتسب خلال سنوات الخدمة، إضافة إلى تنفيذ آلية تنظيم تقديم الطلبات من ضم خدمة وصرف التعويضات، وأرشفتها إلكترونياً، فضلاً عن انتهاء خدمة المؤمّن عليه وصرف مستحقاته التأمينية.

وقال نائب المدير العام لدائرة المالية، محمد حمد الشحي، راعي مشروع نظام «تحية» ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، إن «تحية» جاء تحقيقاً لسعادة الموظفين العسكريين في حكومة دبي، عبر تلبية احتياجاتهم التأمينية.

وأشاد الشحي بالتعاون الوثيق مع هيئة دبي الرقمية، التي قال إنها لعبت دوراً محورياً خلال تنفيذ المشروع، وذلك عبر تكامل النظام مع الأنظمة الحكومية المشتركة، مثل تخطيط الموارد الحكومية، والهوية الرقمية.

ويتسم «تحية» بكونه نظاماً متكاملاً مرتبطاً بمختلف قواعد البيانات الحكومية، ليخدم جميع الأطراف ذات العلاقة بصندوق معاشات العسكريين، ويسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي في التحول الرقمي.

ويتيح النظام خدمات للمنتسبين المشتركين في الصندوق أثناء الخدمة، علاوة على السداد الإلكتروني لتكاليف ضم مدد الخدمة، وإمكانية استعلام المنتسب فوراً عن مستحقاته التأمينية.

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