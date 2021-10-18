«آي بوكس».. صندوق لحفظ الشحنات الثمينة لمسافري «الترانزيت»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة جمارك دبي، خلال فعاليات اليوم الأول من «جيتكس غلوبال 2021»، مبادرة «آي بوكس» I Box، الصندوق الذكي لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبه المسافرين القادمين (ترانزيت)، الراغبين في إبقائها بمركز جمارك المطار عند الوصول، دون دفع الرسوم الجمركية عليها، وإعادة استلامها عبر خدمة التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة.

وأفادت «جمارك دبي» بأن المبادرة تهدف إلى تسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة في المطار، إذ قلصت هذه المبادرة المتطورة إجراء تسليم المواد الثمينة من 30 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط، بالاعتماد على تقنية مسح «QR Code»، ومن ثم استعمال الرمز المرسل على هاتف المسافر لفتح الصندوق، ودفع رسوم التخزين إلكترونياً، دون استعمال أي أوراق.

ووفقاً للبيان، تتمتع هذه الصناديق المضادة للحريق بأنظمة أمنية وذكية فائقة، كما تتميز بسهولة نقلها من موقع إلى آخر بمبنى المطار.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشروعات مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في المجالات كافة، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

من جانبه، قال مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، إبراهيم الكمالي، إن «التحديثات التقنية الجديدة، التي تم تضمينها في مبادرة (آي بوكس)، تميزت بتفادي الأخطاء الإدارية والإجرائية بنسبة 100%، وإدارة الوقت وتوفيره للمسافرين والمفتشين على حد سواء».

• «المبادرة» تميزت بتفادي الأخطاء الإدارية والإجرائية.

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