مشروع تحت الإنجاز.. «موتور سيتي فيوز».. مشروع قائم على مفهوم المجتمعات المتكاملة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «موتور سيتي فيوز» مشروعاً قائماً على مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة، إذ تتوافر فيه كامل الخدمات، ومن المتوقع البدء بالعمليات الإنشائية في نهاية العام الجاري.

يبرز «موتور سيتي فيوز» باعتباره مشروعاً تطويرياً متعدد الاستخدامات متميزاً بموقعه في قلب «موتور سيتي»، وبإطلالة على مضمار السباق بإجمالي مساحة طابقية تقارب 857.184 ألف قدم مربعة.

يضم المشروع 880 وحدة سكنية، تتنوع بين 313 استوديو، و427 شقة من غرفة نوم واحدة، و133 شقة من غرفتي نوم، وسبع شقق من ثلاث غرف، وجميعها يتميز بكساء داخلي معاصر وألوان هادئة تضفي الراحة إلى الفراغات الداخلية للشقق.

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