الإمارات ترحب بإنشاء «صندوق المرونة» التابع لـ «النقد الدولي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك وزير دولة لشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أخيراً، في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية، التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين 2021، لمناقشة جدول أعمال المدير العام للصندوق بشأن السياسات والقضايا العالمية.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، الذي ترأسته المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أكد الحسيني أن العديد من أعضاء الصندوق يواصلون العمل لتحقيق الاستجابة الصحية الأفضل، ومعالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيدــ19» بطريقة فعالة، إذ لعبت السياسات المالية والنقدية التي تم وضعها العام الماضي، دوراً رئيساً في تحقيق الاستقرار، خصوصاً بالنسبة للقطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركاً مهماً لجهود التنويع والابتكار.

ورحب الحسيني بقرار إنشاء صندوق المرونة والاستدامة الجديد، التابع لصندوق النقد الدولي، والذي حظي بترحيب واهتمام من مختلف دول المنطقة، مؤكداً الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه الصندوق في دعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وثمن الحسيني الجهود المبذولة من قبل الصندوق، في مجال التغيير المناخي، لتسريع الانتعاش وبناء اقتصادات مرنة ومستدامة، والذي يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع جميع الشركاء، بما في ذلك وزارات المالية، والبنوك المركزية، والقطاع الخاص.

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