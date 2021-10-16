«أراضي دبي» تستعرض خدماتها الرقمية في «دبي ريست» عبر «جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعرض أبرز خدماتها الرقمية، وذلك من خلال مشاركتها في النسخة الـ41 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، الذي يعد من أكبر معارض التقنية في العالم، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.

تطبيق «دبي ريست»

وستسلط «أراضي دبي» الضوء على الخدمات الشمولية في تطبيق «دبي ريست»، الذي طورته الدائرة ذاتياً، ليكون أول منصة رقمية للعقارات في المنطقة، تتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات التصرفات العقارية، عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال تقليل الإجراءات، ومواكبة آخر مستجدات التكنولوجيا، والاعتماد على منظومة عمل رقمية، تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم، إضافة إلى الخدمات الرقمية المتوافرة على الموقع الإلكتروني للدائرة.

كما ستوفر منصة الدائرة للجمهور والمستثمرين والملّاك، خدمة «حدّث بياناتك»، التي ستحدث أرقام التواصل والمعلومات الشخصية الخاصة بكل متعامل لتضمن لهم استمرارية خدماتها.

تكنولوجيا رقمية

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن الدائرة تتطلع دائماً إلى عرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، خصوصاً ما يتعلق بالشق الاقتصادي العقاري، للتسهيل على كل المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة تامة.

وأكد أن الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها وتسهيل رحلة متعامليها، ودعم الجهود نحو التحول الذكي والرقمي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، وانطلاقاً من هذا التوجه تبذل فرق عملنا المختلفة جهوداً كبيرة في طريق تبني أعلى المعايير الدولية، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع العقاري ومتعامليه، وتمكينه كوجهة عقارية أولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وتابع: «تأتي مشاركتنا في (أسبوع جيتكس للتقنية 2021)، لاستعراض خدماتنا الرقمية التي باتت متوافرة على تطبيق (دبي ريست) المبتكرة والمتكاملة، وعلى موقعنا الإلكتروني، فضلاً عن مشاركة خبراتنا مع مختلف فئات المشاركين، والاستفادة من خبراتهم في الوقت نفسه».

ولفت بن مجرن إلى أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، يعتبر في صميم رؤية القيادة، ولهذا كان من ضمن المبادئ الـ10 لـ«وثيقة الخمسين» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال: «نسعى إلى مواصلة التميّز في تحويل خدماتنا إلى رقمية بشكل كامل، ومواكبة أحدث التقنيات في القطاع العقاري، لنسهم مع شركائنا في ترجمة هذه الرؤى والأفكار، والمساهمة في بناء أفضل اقتصاد يجعل من الإمارات ودبي عاصمة لاقتصاد المستقبل».

• منصة الدائرة تتيح للجمهور والمستثمرين والملّاك خدمة «حدّث بياناتك».

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