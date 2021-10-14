"المركزي" يصدر التقرير الأول لمشروع "الجسر" للعملات الرقمية

المصدر: دبي - وام

أعلن محافظ المصرف الإمارات المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، اليوم، إصدار المصرف بالتعاون مع الشركاء الآسيويين التقرير الأول لمشروع "الجسر" للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية والذي يعد إنجازا ضمن مشروع المدفوعات التجارية الدولية، وذلك في ظل عمل المصرف مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية من أجل توفير خيارات للدفع مبتكرة وذات فاعلية عالية عابرة للحدود.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والختامي من مؤتمر "مستقبل النظام المالي" الذي يستضيفه "المركزي" بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وركز المحافظ في كلمة، على مؤشرات الانتعاش القوية التي سجلتها دولة الإمارات والاقتصادات الرائدة الأخرى، وأهمية التمويل الإسلامي باعتباره القوة الدافعة في عالم يسعى لتحقيق النمو المستدام والمرونة الاقتصادية.

وأشار إلى بعض المبادرات النوعية مثل تسهيل المدفوعات التجارية والتسويات المالية من خلال أنظمة الدفع الرقمية الآمنة لدى المصرف المركزي، والتي تزداد أهميتها يوما بعد يوم، مؤكدا أن المصرف سيواصل تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية، لضمان استمرار النمو المستدام.

وأضاف بالعمى، أن المصرف المركزي يعمل مع الشركاء على وضع الأسس التي تقودنا نحو مزيد من التقدم في بناء اقتصاد مستدام في ظل العمل على توفير البيئة الأمثل للمؤسسات المالية الإسلامية، موضحا أن التمويل الإسلامي يؤدي دورا رئيسا في مستقبل القطاع المالي وذلك بفضل التأثير الكبير والواسع للمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على تنوع النظام المالي ومرونته.

وقال إن حماية النظام المالي للدولة واقتصادها والمستهلكين، تبقى على رأس أولوياتنا بغض النظر عن المكان الذي سيصل إليه القطاع المالي بفضل المسار الرقمي، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع المقترحة لقطاع الأعمال والمستهلكين تتيح وسيلة أسرع وأكثر أمانا لتسوية الفواتير وضمان مرونة الاقتصاد.

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