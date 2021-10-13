«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت «مجموعة إينوك»، أخيراً، محطة خدمة جديدة في منطقة «دبي الجنوب»، بجوار «إكسبو 2020 دبي»، ليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارات إلى 156 محطة.

وتهدف المحطة الجديدة إلى تلبية احتياجات السكان والسائقين في المنطقة، والمتجهين إلى موقع «إكسبو 2020 دبي»، إذ تضم ساحة تزوّد بالوقود تشمل خمس حارات للتزوّد بالوقود، وفيها 10 مضخات وقود مؤتمتة، وهي مزوّدة بستة خزانات سعة 15 ألف غالون، إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «باعتبارنا شركة بترول وطنية مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نؤكد التزامنا الراسخ تجاه تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، وتلبية الطلب على الطاقة للسكان والزوار على حد سواء، وبينما نتهيأ للترحيب بزوار الدولة في (إكسبو 2020 دبي)، فإننا سنواصل أيضاً دعم نمو المدينة وازدهارها، عبر تعزيز حضورنا في قطاع التجزئة وتزويد المتعاملين بأفضل الخدمات».

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