شكاوى المستهلكين في دبي تنخفض 12% خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شهدت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، انخفاضاً في شكاوى المستهلكين في الإمارة بنسبة 12%، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2020.

وأرجعت اقتصادية دبي، ذلك الانخفاض، إلى جهودها في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم، إضافة إلى قنوات تسوية الشكاوى، إذ أصبح بإمكان المتسوقين في دبي رفع الشكاوى وحلها عبر الإنترنت والتطبيق الذكي، ما يعزز تجربة التسوق في الإمارة.

واستحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 34.57% من إجمالي الشكاوى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، في وقت شكّلت فيه شكاوى الإماراتيين ما نسبته 26% من إجمالي الشكاوى المستلمة.

شكاوى المستهلكين

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان لها، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لديها استقبل 40 ألفاً و526 شكوى من قبل المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 46 ألفاً و216 شكوى في الفترة المماثلة من العام 2020، في ما بلغ عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع خلال الفترة المذكورة 1140 ملاحظة، وعدد الاستفسارات 838 استفساراً.

وكشف البيان أن نحو 93% من شكاوى المستهلكين التي تم تلقيها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 جاءت من خلال القنوات الذكية، بما في ذلك تطبيق «مستهلك دبي»، والموقع الإلكتروني consumerrights.ae، الأمر الذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز تنافسية الأعمال، وتسريع التحول الرقمي في دبي.



قطاعات الشكاوى

وفي ما يتعلق بشكاوى المستهلكين بحسب القطاع، فقد استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 34.57% من إجمالي الشكاوى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، يليه قطاع الإلكترونيات الذي سجل ما نسبته 13.99%، في ما استحوذ قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات على نسبة 7.4% من الشكاوى، والشحن (6.52%)، والسيارات (5.94%)، والأثاث (5.94%)، وتأجير السيارات (4.63%)، والديكور وصيانة المباني (3.62%)، والمنسوجات والأغراض الشخصية (2.8%)، وورش تصليح السيارات (2.67%)، والصالونات (1.34%).



الجنسيات النشطة

وعلى صعيد أكثر جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكّلت شكاوى الإماراتيين ما نسبته 26% من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلتها شكاوى المستهلكين من الجنسية الهندية بنسبة 14%، ثم الجنسية المصرية 11%، في ما سجلت شكاوى المستهلكين من الجنسية الأردنية 6%، ومن الجنسية الباكستانية 4%، وتوزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى.

الشكاوى حسب النوع



من جهة أخرى، تصدرت شكاوى المستهلكين حسب النوع، كل من: الاسترداد النقدي 25.19%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق 15.8%، وجود تلف أو خلل في المنتج 14.57%، الغش التجاري 11.76%.

وضمت القائمة أيضاً كلاً من: عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 5.7%، الاستبدال 3.9%، عدم الالتزام بالنشاط التجاري 3.3%، عدم توافق سياسة المحل مع القانون 2.29%، رفض تصليح الجهاز 2.11%، عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1.95%، المكالمات الترويجية المزعجة 1.8%، زيادة الأسعار 1.47%، عدم الالتزام بقائمة الأسعار 0.68%، ضريبة القيمة المضافة 0.26%، وشراء ذهب والماس به غش 0.26%.



التواصل مع المستهلكين

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نتواصل مع المستهلكين في جميع الأماكن الممكنة، ونشجعهم على رفع الشكاوى».

وأوضح أن القنوات الذكية التي تقدمها اقتصادية دبي لم تسهل من رفع شكوى المستهلك وحلها فحسب، بل أسهمت أيضاً في الارتقاء بتجربة التسوق في دبي إلى مستوى جديد، إذ ستعزز تلك التجربة، الثقة بمكانة دبي كمركز لتجارة التجزئة والسياحة، لا سيما في الوقت الذي يتوافد فيه المزيد من الزوار إلى معرض «إكسبو 2020 دبي».

ودعت اقتصادية دبي، جمهور المستهلكين والمتعاملين، إلى تقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae، أو بالاتصال على الرقم 600545555.



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