«كريتيف 971» تدعم شركات «دبي كوميرسيتي» لتأسيس متاجر إلكترونية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «كريتيف971» التابعة لوكالة «شوبيفاي»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لدعم شركات المنطقة الحرة على تأسيس المتاجر الإلكترونية المتخصصة الخاصة بها.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تضمن هذه الاتفاقية توفير منهجية متميزة تدعم شركات «دبي كوميرسيتي» خلال مرحلة تأسيس عملياتها في مجال التجارة الإلكترونية وتطويرها، وذلك من خلال جمع قدرات المنطقة الحرة المتكاملة في مجال التجارة الإلكترونية وخبرات «كريتيف971» في مجال تطوير المواقع الإلكترونية المتخصصة، بما يدعم نمو سوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة بشكلٍ عام.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، ديفير فورستر، إن «شراكتنا مع (كريتيف971) ستلعب دوراً محورياً في دعم المتعاملين من شركات المنطقة الحرة على توفير متطلبات أعمالهم، لاسيما تطوير المتاجر الإلكترونية بالتوجيه من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وهو ما يُعد ركيزةً أساسية لنجاح أيّ شركة في مجال التجارة الإلكترونية».

من جانبها، قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «كريتيف971»، جوليا جاكل: «نعتبر شراكتنا مع (دبي كوميرسيتي)، في غاية الأهمية، حيث نعمل سويّة مع المتعاملين الذين يركزون على التجارة الإلكترونية، لذا فإن هذه الشركات ستعزز من المعارف والخبرات المتخصصة في هذا المجال، وستوفر حلاً متكاملاً لأي شركة تطمح إلى النجاح على مستوى القطاع».

يشار إلى أن «كريتيف971» تهدف إلى دعم الشركات لتطوير متاجرها الإلكترونية الخاصة، بما في ذلك تأسيس الشركة، وخدمات إحالة الشحن، فضلاً عن تحويل الأعمال التجارية الإلكترونية، والانتقال إلى منصة «شوبيفاي»، وإعادة تصميم العلامة التجارية أو تطوير أعمال التجارة الإلكترونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news