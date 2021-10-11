سلطة «دبي التجاري العالمي» تكشف عن لوائح تنظيمية جديدة لترخيص الشركات العائلية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن لوائح تنظيمية جديدة تشجع الشركات العائلية على تأسيس مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة في المنطقة الحرة.

وأوضحت السلطة في بيان أن اللوائح الجديدة تلبي احتياجات المؤسسات العائلية، وتوفر منصة جديدة للعوائل الثرية لتأسيس شركات قابضة خارجية في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، لإدارة ثرواتها وأصولها واستثماراتها العائلية في مختلف أنحاء العالم من دبي.

أبرز الوجهات

وأشارت السلطة إلى أن دبي تعد من أبرز الوجهات العالمية المفضلة للعوائل فائقة الثراء، حيث شهدت انتقال أكثر من 2000 شخص من أصحاب الثروات الضخمة للإقامة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفع عدد سكان دبي من ذوي الملاءة المالية العالية بنسبة 3.8%، من 52 ألف شخص في ديسمبر الماضي إلى 54 ألف شخص حالياً.

وأكدت أن الآفاق الواعدة لبيئة الأعمال في دبي، تسهم في توفير وجهة متميزة لأنشطة مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة والصناديق الائتمانية والمؤسسات.

فئة مهمة

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «الشركات العائلية تعد فئة مهمة في المشهد الاقتصادي العالمي اليوم، وهي جزء أساسي من مجتمع الاستثمار الدولي الأوسع».

وأضاف: «بعد عام مملوء بالتحديات الصعبة، أبدت الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم مرونة عالية، حيث تتطلّع إلى تنويع أعمالها والتوسّع في أسواق جديدة»، مؤكداً أن «سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تدرك الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي مُتخصص يوفر مزيداً من المرونة والمزايا الأساسية لتأسيس مكاتب العائلة الواحدة والمتعددة في دبي، ما يوفر بيئةً جاذبة تتيح للمكاتب العائلية إدارة أعمالها بنجاح».

امتلاك وإدارة

وبيّن المري، أن اللوائح التنظيمية لترخيص مكاتب العائلة الواحدة الصادرة عن سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تسمح للمؤسسات الخارجية التي تم تأسيسها من قبل أفراد عائلة واحدة بشكل مباشر، بامتلاك وإدارة ثرواتها وأصولها وشركاتها واستثماراتها المشتركة من خلال تأسيس مؤسسة أو شركة جديدة في المنطقة الحرة، وترخيصها لتعمل انطلاقاً من المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

متطلبات

وأفاد المري بأن اللوائح التنظيمية الجديدة لترخيص مكاتب العوائل المتعددة، تلبي المتطلبات المتزايدة للشركات الدولية المعنية بتزويد الخدمات الاستشارية وإدارة الثروات، والتي تتطلع إلى توسيع عملياتها ومحافظها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وجهة جاذبة

وأكد المري أن سلطة مركز دبي التجاري العالمي ترسخ، من خلال اللوائح التنظيمية الجديدة، التزامها تجاه الشركات العائلية، كما تؤكد عزمها على تعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة للمكاتب العائلية المحلية والإقليمية والدولية.

• دبي شهدت انتقال 2000 شخص من أصحاب الثروات للإقامة في الإمارة خلال النصف الأول من 2021.

منطقة حرة مفضلة

برزت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، منطقة حرة مفضلة بعد فترة من النمو القوي في النصف الأول من عام 2021، مع تسجيل 427 شركة جديدة، بمعدل نمو سنوي قدره 300% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال المري، إن «سلطة مركز دبي التجاري العالمي نجحت في تحقيق تقدم قوي العام الجاري، كمنطقة حرة مفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي».

وأضاف: «نحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم بفضل البيئة المواتية للأعمال في دبي والخيارات التنظيمية الأفضل في فئتها والمنظومات القضائية الشاملة فيها، كما ستواصل السلطة مراجعة لوائحها التنظيمية وحزمة التراخيص وتحديثها بما يضمن تقديم فرص استثمارية فريدة لمجتمع الأعمال الدولي على الدوام».

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