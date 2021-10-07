«مجموعة الإمارات» توفر برامج تعليمية وتدريبية بالشراكة مع «إيكاو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت الدائرة الأمنية في «مجموعة الإمارات»، مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية، والتعاون في بناء القدرات من خلال توفير برامج دبلوم تقدمها المجموعة بالمشاركة مع جامعة «إديث كوان» الأسترالية، وتحظى باعتراف الـ«إيكاو».

وقالت «مجموعة الإمارات» في بيان أمس، إن الشراكة بين الجانبين، ستستهل ببرنامج دبلوم المناولة الأرضية، وتتسع مستقبلاً لتشمل برامج أخرى معتمدة من الـ«إيكاو».

ويحصل المتخصصون في مجال الطيران، الذين يكملون برنامج دبلوم المناولة الأرضية، على دبلوم جامعي معترف به من المنظمة الدولية للطيران المدني.

ووقع مذكرة التفاهم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مع أمين عام «إيكاو»، خوان كارلوس سالازار، خلال «المؤتمر الدولي لأمن الطيران المدني 2021» في دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن «الدائرة الأمنية في (مجموعة الإمارات) ملتزمة بتوفير البرامج التعليمية التي تلبي أعلى المعايير الدولية»، مشيراً سموه إلى أن «الشراكة الجديدة مع المنظمة الدولية للطيران المدني، ستوفر منصة لبرامج الدبلوم تُقيّم وفقاً لأطر العمل المعتمدة دولياً، ما يساعد على تعزيز القدرات في صناعة الطيران في دولة الإمارات».

من جهته، قال سالازار، «الاتفاقية الجديدة مع (مجموعة الإمارات)، تعد مثالاً ممتازاً على الأساليب المبتكرة لبناء القدرات التي تستكشفها الـ(إيكاو) وتنفذها بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة».

بدوره، قال نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في «مجموعة الإمارات»، الدكتور عبدالله الهاشمي، إن «الشراكة مع المنظمة الدولية للطيران المدني، توفر قيمة مضافة كبيرة للعاملين في أمن الطيران الذين لن تقتصر استفادتهم على نيل تعليم من الدرجة الأولى من برنامج الدبلوم فحسب، لكن سيكون لديهم حافز إضافي للاعتماد من الـ(إيكاو) أيضاً».

دبلوم المناولة الأرضية

يقدم برنامج دبلوم المناولة الأرضية، الذي توفره الدائرة الأمنية في «مجموعة الإمارات» بالشراكة مع جامعة «إديث كوان»، موضوعات تركز على عمليات وإدارة المناولة الأرضية، وقضايا الطيران المعاصرة، وحماية صناعة الطيران، فضلاً عن لوجستيات الطيران، وخدمات مناولة الركاب.

ويتضمن البرنامج أيضاً أساسيات ساحة المناولة الأرضية والأمتعة والتحميل والأمن وتحميل الوجبات والعمالة والمعدات، إضافة إلى تطوير مهارات الإدارة العملية.

• البرامج الجديدة تعزز القدرات في صناعة الطيران بالدولة.

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