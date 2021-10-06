«فرتيجلوب» تخطط لطرح 13.8% من أسهمها في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة «فرتيجلوب» التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة «أو سي آي»، أمس، عن نيتها طرح حصّة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب، المتوقع أن يبدأ في 13 أكتوبر الجاري، أمام مواطني دولة الإمارات ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ويتيح الطرح المحتمل فرصة الاستثمار في إحدى أهم الشركات في مجال صناعة الأسمدة النتروجينية والأمونيا في العالم، وهو قطاع واعد بالفرص المستقبلية.

وتتمتع شركة «فرتيجلوب» بمميزات عديدة، منها سجلها القوي على صعيد العائدات، وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية الحرة، ما يعزز إمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل.

كما يستفيد المستثمرون من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في مجالات واعدة، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال الأمونيا الخالية من الكربون واقتصاد الهيدروجين.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة «فرتيجلوب»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز، يسعدنا الإعلان عن طرح حصة في (فرتيجلوب) للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة (أدنوك للحفر)».

وأضاف أن «هذا الإعلان يؤكد التزام (أدنوك) الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها».

وأوضح الجابر، أن «هذا الاكتتاب العام يعد الأوّل من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرّة في دولة الإمارات، وهو مفتوح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية».

• الاكتتاب مفتوح أمام المواطنين والمقيمين والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

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