75% من الشركات الإماراتية تعتزم تعيين موظقين جدد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتوقع الشركات في دولة الإمارات، أن ترتفع إيراداتها بنسبة تصل إلى 50% خلال الأشهر الـ12 المقبلة مع عودة حركة الأعمال إلى الانتعاش بشكل قوي لتتعافى من أدنى مستوياتها خلال فترة جائحة "كورونا"، حيث يتوقع المديرون التنفيذيون زيادة معدلات التوظيف والاستثمار في الموظفين لمواكبة مرحلة النمو في الأعمال.

وأظهرت نتائج دراسة جديدة أصدرها بنك "إتش إس بي سي" (HSBC)، شملت 2000 شركة رائدة في جميع أنحاء العالم، أن ثلاثاً من أصل أربع شركات في الإمارات (75%) تتوقع تعيين المزيد من الموظفين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، كما تعتبر المنافسة المتوقعة على اجتذاب المهارات اللازمة والمناسبة، بأنها ضرورية لتنفيذ خطط النمو الطموحة لتلك الشركات.

وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى (HSBC) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، دانيال هوليت، في بيان اليوم، إن "تقرير HSBC Navigator الجديد حول مستقبل العمل، يظهر بوضوح أن المديرين التنفيذيين يعتقدون أن التنافس على اجتذاب المهارات يعتبر أمرا حيويا لتعزيز الربحية المستدامة، لاسيما مع عودة الشركات إلى التعافي من تأثيرات جائحة (كورونا)".

وأوضح أن 90% من الشركات التي شملتها الدراسة ترى أن هناك ترابطا قويا بين الاستثمار في القوى العاملة ونجاح الأعمال.

وأضاف هوليت، أن الشركات المشاركة في الدراسة بدولة الإمارات، تستهدف تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة 25% تقريباً على نحو متوسط على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، فيما أكدت ثمانية من أصل كل 10 شركات (80%) أنها تستثمر بالفعل بشكل كبير في تعيين المزيد من الموظفين أو تحسين المهارات الموظفين الحاليين لديها أو توفير التدريب اللازم لهم.

وأجمع معظم قادة الأعمال (97%) الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات على الرأي، أن ترتيبات العمل المثلى في المستقبل ستشمل شكلاً من أشكال العمل عن بُعد، وذلك بما يتماشى بشكل وثيق مع وجهات نظر نظرائهم العالميين (95%)، فيما أفاد أكثر من نصفهم بأنهم يدعمون الموظفين من خلال توفير التدريب على المهارات الرقمية (52%)، في حين أن (44%) يدعمون توفير برامج للموازنة بين العمل والحياة الشخصية لإعداد الموظفين لمستقبل العمل المرن.

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