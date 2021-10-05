«الاتحاد للطيران» تطلق حملة توظيف عالمية لطواقم الضيافة الجوية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، أمس، عن اعتزامها إطلاق حملة توظيف كبرى، لاستقبال 1000 من طواقم الضيافة الجوية ذوي الخبرة العالية في مجال الضيافة.

وأوضحت الناقلة في بيان أنه ستقام أيام التوظيف الدولية في 10 مدن مختلفة على امتداد دولة الإمارات والشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك مصر ولبنان وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا.

وأضافت أنه يمكن للمتقدمين الراغبين في حضور أيام التوظيف والانضمام لطاقم الضيافة الجوية في «الاتحاد للطيران»، التسجيل مسبقاً عبر زيارة الرابط التالي: etihad.com/cabincrewrecruitment‏‏‏ .

ورحّبت الشركة بموظفيها الذين اضطرت للاستغناء عن خدماتهم في ظل الجائحة، ودعتهم إلى التسجيل عبر برنامجها الخاص بالموظفين السابقين، الذي يستعرض في الوقت الحالي الوظائف المتاحة.

وحددت الناقلة مواعيد أيام التوظيف كما يلي، أبوظبي: 11 أكتوبر و15 نوفمبر، أثينا: 8 نوفمبر، القاهرة: 11 أكتوبر، ميلان: 9 نوفمبر، بيروت: 17- 18 أكتوبر و22 نوفمبر، أمستردام: 15 نوفمبر، الدار البيضاء: 26 أكتوبر، كييف: 2 نوفمبر، الإسكندرية: 22 نوفمبر، برشلونة: 2 نوفمبر.

وقال رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في «الاتحاد للطيران»، الكابتن جهاد ريتشارد متَى، إن «الشركة أصبحت مستعدة لفتح باب التوظيف أمام طواقم الضيافة الجوية من جديد»، مشيراً إلى أن «الشركة عززت عملياتها التشغيلية لتلبي الزيادة الجديدة في الطلب».

وأضاف أن المرشحين الناجحين، سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف في أبوظبي، يشمل جميع المجالات الأساسية الضرورية، وأعلى مستويات السلامة، وتقديم الخدمة في المقصورة، لافتاً إلى أن التدريبات ستقام في مبنى زايد، أكاديمية التدريب التابعة للشركة.

• الشركة دعت موظفيها الذين استغنت عن خدماتهم في ظل الجائحة إلى التسجيل مجدداً.

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