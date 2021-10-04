مكتوم بن محمد يشدّد على العمل الجماعي وتقديم الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شدّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على أهمية توظيف وزارة المالية كل إمكاناتها، لأداء مهامها وخدماتها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكّد سموّه، خلال جولة تفقد فيها مقر وزارة المالية بأبوظبي، أمس، أن «روح الفريق الواحد والعمل الجماعي القائم على التعاون، يُعدّ مقوّماً أساسياً من مقومات النجاح»، داعياً سموّه إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية والاستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية، وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار.

ورافق سموّه في الجولة وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعبيد الطاير.

جولة تفقدية

وتفصيلاً، تفقّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، مقر وزارة المالية في أبوظبي. واطّلع سموّه على آلية سير العمل، وأبرز المبادرات والأنشطة التي تطلع بها الوزارة في الوقت الحالي.

والتقى سموّه فريق العمل في الإدارات والأقسام المختلفة، حيث أشاد سموّه بالروح الإيجابية العالية التي لمسها من كل المنتمين إلى فريق العمل، مؤكّداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، والاستمرار في تطوير كل الأدوات والإمكانات البشرية والمادية، التي تضمن تحقيق رؤية وتوجهات القيادة، وفق (مبادئ الخمسين)، والتزامات المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

توظيف الإمكانات

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أهمية توظيف وزارة المالية كل إمكاناتها، لأداء مهامها وخدماتها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومواكبة المتغيّرات الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية والاستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية، وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، مع ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

العمل الجماعي

وشدّد سموّه على أن روح الفريق الواحد والعمل الجماعي القائم على التعاون، يُعدّ مقوماً أساسياً من مقومات النجاح، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على آلية وطبيعة العمل المنوط بوزارة المالية، لافتاً سموّه إلى أن كل الجهود المبذولة تصب في إطار شامل وواضح، يترجم توجهات القيادة، في مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن، وتعزيز مسيرة التنمية، وتعظيم منجزات الدولة في شتى المجالات، بما يضمن ريادة الإمارات وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وفي تغريدة لسموّه على موقع التدوين «تويتر»، قال: «التقيت بفريق وزارة المالية في مقر الوزارة بأبوظبي، واطلعت على مستجدات العمل والمشاريع.. سنسعى في الفترة المقبلة إلى تعزيز روح الفريق الواحد، وتطوير الإمكانات لضمان إنجاز كل الأعمال وفق معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز دور الوزارة في صنع التنمية، وتحقيق الإنجازات في حكومة الإمارات».

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية:

• «تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية والاستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية».

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