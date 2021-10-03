4000 شركة و140 دولة في «جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد معرض «جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي»، المتخصص في مجال التكنولوجيا لعام 2021، للانطلاق بنسخته الـ41 في الفترة بين 17 و21 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن معرض «جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي» يشكل الفعالية المشتركة الأكبر في العالم بمجال التكنولوجيا في عام 2021، لدعم مسيرة التحول الرقمي العالمية، والأكثر تكاملاً في العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية، بمشاركة أهم المُبتكرين العالميين بمجالات عدة، منها الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، و«بلوك تشين»، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الشامل.

كما أن من المقرر أن يوفر المعرض الدعم للمبتكرين في مختلف أنحاء العالم، من خلال إطلاق مبادرات جديدة لدعم رواد الأعمال من الشباب والنساء، إضافة إلى مطوري التكنولوجيا.

وأكد البيان أن «جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي» فعالية رائدة تنطلق في وجهة، تُشكل حلقة وصل بين ثلاث مناطق، هي: الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، ما يوفر لكبار اللاعبين الدوليين في القطاع منصة مثالية للإسهام في صياغة ملامح المستقبل، بمشاركة ما يزيد على 4000 جهة عارضة، يتوافد 35% منها للمرة الأولى إلى المنطقة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 140 دولة، وحضور أكثر من 200 وزارة تمثل مجموعة من أبرز المدن الرقمية العالمية.

كبرى الشركات

وبحسب البيان، يشكّل «جيتكس العالمي وعالم الذكاء الاصطناعي»، فعالية التكنولوجيا الرئيسة الوحيدة في العالم التي تستقطب، خلال عام 2021، كُبرى الشركات التقنية، بما فيها: «أمازون ويب سيرفيسز»، «مايكروسوفت»، «هواوي»، «ديل تكنولوجيز»، «إريكسون»، «إنتل»، «أفايا»، «هانيويل»، «هيوليت باكارد إنتربرايز»، «ريد هات»، «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، «لينوفو»، و«سيسكو».

وستركز هذه الشركات على قطاعات عدة تشمل المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية والاتصالات.

اختيار دبي

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «يستضيف (جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي)، باعتباره الفعالية الأكبر في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، في عام 2021، مجموعة واسعة من الشركات العالمية المبتكرة التي تأتي إلى هذا الحدث وإلى المنطقة للمرة الأولى».

وأضافت: «اختارت هذه الشركات (جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي)، دبي، لتسجيل دخولها الأول إلى أسواق المنطقة ذات الطموحات الكبيرة في المجال الرقمي»، مؤكدة أن «جيتكس جلوبال» حلقة وصل مهمة توفر آلاف الفرص للتواصل والأعمال لهذه الشركات مع الجهات العارضة والزوار، ويلعب دوراً محورياً في دعم قطاع التكنولوجيا العالمي.

ولفتت لوه ميرماند إلى أن قيادة دولة الإمارات تدرك الأهمية الكبيرة للاقتصاد الرقمي الإبداعي والمستدام، مشيرة إلى أن «مشروعات الخمسين» ستسهم في دعم تطوير القوى العاملة المستقبلية، وإنشاء دورة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

• فعالية تستعرض أحدث التقنيات التجريبية بمشاركة مُبتكرين عالميين.

فعاليات رئيسة

ستقام فعاليات رئيسة تشمل: «جيتكس نجوم المستقبل»، «قمة مستقبل بلوك تشين»، «فينتك سيرج»، ومؤتمر التسويق «ماركيتنج مينيا»، إذ ستسهم هذه الفعاليات في إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات العالمية. وسيستضيف «جيتكس نجوم المستقبل» أكثر من 700 شركة ناشئة من 60 دولة، إضافة إلى شبكة تضم أكثر من 400 شخص من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العالميين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للتقنيات المالية وتقنيات «بلوك تشين».

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