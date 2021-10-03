بدء تداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إدراج «أدنوك للحفر» كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم «أدنوك للحفر» جمعت «أدنوك» من خلالها عائدات تزيد على أربعة مليارات درهم، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن وأول إدراج في المقر الجديد للسوق الذي تم افتتاحه أخيرا.

وسيسهم هذا الإنجاز في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد دولة الإمارات والقطاع الخاص بما يتماشى مع «مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

وشهد الاكتتاب العام على أسهم «أدنوك للحفر»، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم وتجاوزت تغطية الطرح 31 ضعف القيمة المستهدفة لجميع شرائح المستثمرين.

ومن المتوقع أن تكون «أدنوك للحفر» من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج، مما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: «يأتي إدراج (أدنوك للحفر) في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليمثل إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية (أدنوك) لتعزيز القيمة، وليؤكد التزام (أدنوك) بـ(مبادئ الخمسين) التي وضعتها القيادة الرشيدة لانطلاقة حقبة جديدة من النمو في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة».

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