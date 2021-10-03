22.8 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 22 ألفاً و830 شكوى، من مشتركين بشأن خدمات مشغلي الاتصالات في الدولة وهما «اتصالات»، و«دو».

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 12 ألفاً و378 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 10 آلاف و452 شكوى من خدمات «دو» خلال الفترة نفسها، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من المشغلين في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأكد التقرير أنه تم إغلاق 89.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، كما تم حل 8.7% من الشكاوى خلال فترة تزيد على خمسة أيام، بينما تم إغلاق 85% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، كما تم إنجاز حل 13% من الشكاوى خلال فترة تزيد على خمسة أيام.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» بلغ 58.7% وبلغ معدل عدم الرضا 19.5%، وبلغت نسبة الحياد 21.8%، بينما بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 67.3%، وعدم الرضا 13.4%، وبلغ مستوى الحياد 19.3%.

وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات.

• مستوى رضا المشتركين عن حل شكاوى خدمات «اتصالات» بلغ 58.7%، و«دو» 67.3%.

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