«دلسكو» تنهي استعداداتها للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أنهت «دلسكو»، مزوّد الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإدارة النفايات في «إكسبو 2020 دبي»، استعداداتها، لتقديم أكثر «إكسبو» استدامة على الإطلاق، من خلال تحويل 85٪ من النفايات بعيداً عن مكب النفايات باستخدام طرق معالجة وحلول مختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دلسكو»، ديفيد ستوكتون: «نحن ملتزمون بمساعدة (إكسبو 2020 دبي) على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة به، وإبراز جهود دولة الإمارات للإسهام في مستقبل أكثر استدامة للجميع، من خلال عرض تقنياتنا وابتكاراتنا الجديدة».

وكجزء من مبادرة «ويست تو ريسورس» في «إكسبو 2020 دبي»، ستتم إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها خلال المعرض، مع الحفاظ على الموارد القيمة في هذه العملية، بما يتماشى مع موضوع «إكسبو» الفرعي، المتمثل في الاستدامة وتوجه الإمارات نحو تحقيق اقتصاد دائري. وستقوم شاحنات «دلسكو»، التي تعمل بالوقود الحيوي، بنقل النفايات التي تم جمعها من موقع «إكسبو 2020 دبي» إلى مرفق النفايات المركزي المصمم في الموقع خصيصاً للمعرض، لضمان عملية إعادة التدوير والاستعادة الفعالة للمواد.

وبمجرد الفرز، سيتم نقل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مرافق «دلسكو» الكبرى الموجودة في دولة الإمارات، مثل مرفق استعادة المواد الحديثة، التي يمكنها فرز النفايات المختلفة يومياً، ومصنع لب الورق، حيث يتم تحويل نفايات الورق إلى منتجات ذات جودة عالية، مثل الصواني وحوامل الأكواب، إضافة إلى مبادرة إعادة تدوير الزجاج التي تحوّل الزجاج الذي تم جمعه من مختلف أنواع النفايات إلى تذكارات مستدامة، بالشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى سلع للبيع بالتجزئة، مثل القمصان والقبعات، إلى جانب استخدام زيت الطهي في الوقود الحيوي لتشغيل مركبات النفايات التابعة للشركة في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وسيتم أيضاً تحويل النفايات العضوية من «إكسبو 2020 دبي» إلى سماد عضوي يقوم بتخصيب أرض الموقع الحالي. وحتى نفايات البناء من الموقع تمت إعادة تدويرها في منشأة «دلسكو» للإنشاءات والهدم وإعادتها للمساعدة في بناء مرفق مورد النفايات (2)، إضافة إلى إعادة استخدام المواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير، مثل قطع الغيار المعدنية والأجزاء المستهلكة وإعادة تدويرها، من خلال علامة «ذا نيو أولد ريلفد باي دلسكو»، التي تحوّل النفايات إلى ديكور منزلي مبتكر وأنيق.

وتابع ستوكتون: «كل هذه الجهود تبعث الحياة في مفهوم الاقتصاد الدائري، الذي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه بقوة جزءاً من أجندة الاستدامة الخاصة بها».

٪85 من النفايات تحوّل بعيداً عن مكب النفايات، باستخدام طرق معالجة وحلول مختلفة.

• شاحنات تعمل بالوقود الحيوي تنقل النفايات إلى مرفق مصمم خصيصاً لضمان إعادة التدوير والاستعادة الفاعلة للمواد.

• «الجهود المبذولة تبعث الحياة في مفهوم الاقتصاد الدائري، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه بوصفه جزءاً من أجندة الاستدامة الخاصة بها».

منصّة تفاعلية وشخصية كرتونية

ستشارك «دلسكو» في «إكسبو 2020 دبي»، من خلال منصّتها التفاعلية الخاصة، والمنصّة الموجودة في جناح الفرص، التي ستعرض مبادراتها المتنوّعة للاستدامة مزوّداً رائداً للحلول البيئية، وزيادة الوعي حول الاستدامة في المنطقة. وستقدم المنصّة نشاطاً تعليمياً ترفيهياً تختبر من خلاله معرفة زوار «إكسبو» بتقنية «4Rs» لإدارة النفايات، مع تسليط الضوء على حلول إدارة النفايات، وكيف تعمل جهود الاستدامة على دعم مجتمعات أفضل وأكثر أماناً.

وكانت «دلسكو» قد أطلقت قبل افتتاح «إكسبو 2020 دبي» شخصيتها الكرتونية «بيردي»، التي تقود حملة التوعية لدعم جهود حماية البيئة والحفاظ عليها. ومع افتتاح «إكسبو» العالمي الأول، الذي سيقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تعمل «دلسكو» جنباً إلى جنب مع فريق «إكسبو 2020 دبي»، لضمان حصول ملايين الزوار المتوقع حضورهم الحدث على تجربة مستدامة لا تُنسى.

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