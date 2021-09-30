الجناح الكوري يسلط الضوء على تفاصيل الهندسة المعمارية والفعاليات والعروض

المصدر: دبي ■ الإمارت اليوم

يعرض الجناح الكوري، الذي يقع في منطقة التنقل، ملامح الثقافة الكورية الفريدة وتقنياتها المبتكرة ورؤيتها المستقبلية، ويسلط الضوء على تفاصيل الهندسة المعمارية والفعاليات والعروض التي تتمحور حول عنوان «كوريا الذكية تنقل العالم إليك»، ويُعبّر عن رغبة كوريا بقيادة البشرية نحو مستقبل أفضل، إضافة إلى ما تحمله خيارات التنقل من أهمية وتحوّل نحو مجتمع المستقبل بإمكاناته غير المحدودة.

الهندسة المعمارية: التنقل في المدن الكبرى

تجسد الهندسة المعمارية للجناح ملامح الإتقان الفني والروعة الهندسية، إذ يغطي 1597 مكعباً دوّاراً وثلاثي الأبعاد واجهة الجناح، بما يعكس قوة كوريا وما تتمتع به من قدرات تنقل ديناميكية وفق مفهوم معماري يجمع بين ظاهرة الازدحام والمدينة. وتتيح الممرات اللولبية داخل الجناح وخارجه للزوار مشاهدة الإطلالات المذهلة على موقع الحدث الدولي.

المعرض: رحلة العجائب

يقدّم جناح كوريا تجربة ذكية تربط الماضي والحاضر مع المستقبل، حيث يلتقي الواقع المادي مع الافتراضي. ويحصل ضيوف الجناح على جهاز ذكي عند وصولهم إلى ردهة الاستقبال لتبدأ رحلتهم بمساعدة تقنية التعرف إلى الوجوه.

ويتعرف الزوار في الطابق الثالث إلى تقنية «فلاب فيجين» المستوحاة من الشاشات الرقمية المتبدلة عند بوابات المغادرة والوصول في المطارات أو محطات القطار، التي تجسد مراحل تطور التنقل من النهج التناظري إلى الرقمي، حيث يسهم التطور التقني في العصر الرقمي في زيادة التواصل بين الناس مع تلاشي الحدود بين العالمين الرقمي والتناظري. ويسهم الصوت الميكانيكي للأجهزة المادية بتسهيل تجربة التواصل الحسية مع الزوار. كما يعيش الزوار تجربة التنقل بتقنية الواقع المعزز عند مرورهم على المنحدرات الخارجية. ويمكن للزوار استخدام الأجهزة الذكية التي يحصلون عليها عند مكتب الاستقبال للاستمتاع بتجربة المدينة الافتراضية التي تعتمد على تقنيات البنية التحتية الذكية، ما يشكل فرصة مميزة لاستكشاف التقنيات الكورية الذكية والمبتكرة، والتي ترتقي بالحياة نحو الأفضل.

وتنقل السينما العمودية الزوار في رحلة افتراضية للتعرف إلى وسائل التنقل الذكي، فضلاً عن الثقافة وأسلوب الحياة في كوريا. وتوفر الشاشة العملاقة التي تغطي السقف تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة افتراضية إلى كوريا أثناء جلوسهم على الأرائك المريحة.

ويجد ضيوف الجناح بعد خروجهم هيكلاً متحركاً ومعلقاً في الهواء يتكون من 40 شاشة تتحرك بشكل متموج، لتصوّر طرق تفاعل الناس مع الطبيعة والتقنيات، والتي تتسم بالبطء أحياناً والديناميكية في أحيان أخرى. وتولت شركة «إينوشين ووردوايد» تصميم رحلة الزوار في الجناح.

الفعاليات: عروض مكثفة

يشهد الجناح الكوري 1800 عرض على مدى ستة أشهر، بمعدل 10 عروض يومياً في الردهة الخارجية وفق أنماط البوب الكوري والبي بوينج والثقافة الشعبية وسط أجواء احتفالية مميزة. وتشتمل العروض على العمود المتنقل المجهز بنظام قيادة ذاتي وحساسات حركة بما يضمن أعلى مستويات الترفيه.

جولة كورية وفرصة التعرف إلى الثقافة التقليدية

تطلق مؤسسة السياحة الكورية ومؤسسة التراث الثقافي الكوري المنطقة المخصصة للتجربة الكورية ومعرض الثقافة الكورية التقليدي في الطابقين الأرضي والأول.

وتوفر منظمة السياحة الكورية معلومات متنوعة للراغبين في زيارة كوريا والتعرف إلى معالمها المذهلة ومطبخها الغني. ويمكن للزوار المشاركة في تجربة الواقع المعزز والحِرف التقليدية الكورية والتعرف إلى أحدث التقنيات الطبية في كوريا واستكشاف مدينة بوسان التي تستعد لاحتضان إكسبو 2030.

وتقدّم مؤسسة التراث الثقافي الكوري معرض الفن الإعلامي في الطابق الأرضي، في إطار حملة زيارة التراث الثقافي، بالتعاون مع فنانين محليين تحت شعار «التراث الثقافي والفصول الأربعة». وتتيح الحجرة مشاهدة ثلاثة فنون إعلامية والتعرف إلى تجارب تفاعلية من وحي التراث الثقافي الكوري من خلال تقنيات الواقع المعزز.

المطعم ومتجر الهدايا التذكارية يستمتع الزوار بالطعام الكوري الصحي والشهي في مطعم سونامو، التابع لفندق آسيانا دبي في الطابق الثاني، حيث يقدّم المطعم وجبات تقليدية، مثل بولجوجي المكوّن من لحم العجل المتبل، وغيرها من الأطباق العصرية، مثل نودلز بولداك المقلية مع الفلفل الحار، ما يتيح للزوار فرصة التعرف إلى أصالة الثقافة الكورية، من خلال إبداعات المطبخ الكوري، كما يمكنهم التلذذ بنكهات القهوة وتناول المشروبات الخفيفة. ويضم متجر الهدايا التذكارية التابع لعلامة كوريل ريتيل 300 نوع من المنتجات الكورية، بما فيها المصنوعات التقليدية والمواد الغذائية والمنتجات المبتكرة وغيرها من الهدايا التذكارية والمستلزمات المنزلية.

السفراء

وقع اختيار الجناح الكوري على فرقة البوب الكوري العالمية «ستراي كيدز» لتكون سفيرة الجناح. وفازت الفرقة التي تمتلك 34 مليون متابع على موقع «إنستغرام» بمسابقة برنامج «كينجدوم»، الذي جرى عرضه في أبريل على شبكة «إم نيت الكورية»، لتتصدر مشهد الجيل القادم من نجوم البوب الكوري.

الجهات الداعمة

تستقبل الجهات الداعمة المكوّنة من 46 جهة كورية و4 جهات إماراتية زوار الجناح، وتُقسم إلى ثلاث فئات، حيث تستقبل الفئة الأولى الضيوف وتقدم لهم المساعدة عند الزيارة الأولى، بينما تتولى الفئة الثانية تنسيق عروض وفعاليات الجناح والتعريف بمحتوياته، وتقوم الفئة الثالثة بإدارة فعالية «الكونسيرج» بأسلوب كوري أصيل.

فعالية اليوم الوطني الكوري وأسبوع كوريا

يستضيف الجناح الكوري فعاليات مختلفة بمناسبة اليوم الوطني الكوري الموافق 16 يناير 2022، وخلال أسبوع كوريا، الذي يمتد لخمسة أيام. وينطلق اليوم الوطني الكوري في ساحة الوصل، تتبعه جولة مخصصة لكبار الشخصيات في جناح كوريا. ويشارك المكتب المختص بتخطيط عروض إكسبو 2030 بوسان في استضافة الموائد المسائية، كما تستضيف فعالية اليوم الأخيرة حفلةً في الهواء الطلق في حديقة اليوبيل، بمشاركة نجوم البوب من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد أسبوع كوريا تنظيم فعاليات ثقافية ومعارض خاصة، بما فيها معرض كوريا للتكنولوجيا المبتكرة، الذي يكشف عن أحدث التقنيات الصناعية في كوريا، إلى جانب معرض كوريا للسفر في القاعة الشمالية (1B) بمركز دبي للمعارض لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الوطني الكوري. وينظم مسرح إكسبو دبي الخارجي، الذي يحمل اسم ساحة البحر عروضاً خاصة طوال أسبوع كوريا.

الجهات المضيفة والمنظمة

تستضيف وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجناح الكوري في «إكسبو 2020 دبي»، وتتولى وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية تنظيم فعالياته. وتندرج وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية الممولة من قبل الحكومة تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، وتتولى دعم الشركات الكورية التي تشارك في الأسواق الخارجية والفعاليات العالمية مثل «إكسبو»، باعتبارها جهة ممثلة عن كوريا.

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