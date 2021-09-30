ألمانيا تستعرض تجاربها في «إكسبو 2020 دبي» من خلال جناحين منفصلين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشارك ألمانيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» من خلال جناحين منفصلين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو» العالمي، حيث تستعرض تجاربها في مختلف المجالات.

وتُعدّ ألمانيا، بفضل موقعها الرائد في سوق السياحة العالمية وتحقيقها لتوازنٍ وطني واضح بين قوتها الاقتصادية والمسؤولية البيئية، من أبرز المشاركين في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يُتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

وأوضح بيان صادر أمس، أن جناحي ألمانيا في المعرض، هما: جناح «ملتقى ألمانيا» في منطقة الاستدامة، وجناح «بادن فورتمبيرغ» في منطقة الفرص.

«ملتقى ألمانيا»

ويستعرض «ملتقى ألمانيا» الذي يعد الجناح الوطني، الابتكارات الألمانية وحلول الاستدامة أمام الزوّار، إضافة إلى الفرصة لاستكشاف أشهى الأطباق الألمانية والعروض الثقافية الغنية والعديد من المعارض الترفيهية.

ويمكن للزوّار ارتداء أجهزة متطورة متصلة، أثناء تجولهم في مناطق الجناح المميزة بما فيها مختبر الطاقة، ومختبر مدينة المستقبل، ومختبر التنوع الحيوي.

«بادن فورتمبيرغ»

أما جناح «بادن فورتمبيرغ»، الذي يمثّل الولاية الألمانية التاريخية، يسلط الضوء على التاريخ الغني للمنطقة في مجالات الهندسة والعلوم والابتكار والأعمال والأبحاث والسياحة والثقافة.

وتُعدّ ولاية بادن فورتمبيرغ الموطن الأساسي للعديد من الشركات العالمية مثل «بورش» و«مرسيدس - بنز» وغيرهما من أبرز الشركات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتعليم، كما تتميز بالمناظر الطبيعية دائمة الخضرة والقرى التقليدية للغابة السوداء الأسطورية.

الاستدامة البيئية

وقالت مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة، يامينا صوفو: «نفخر بمشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) من خلال جناح ملتقى ألمانيا في منطقة الاستدامة، لتسليط الضوء على الابتكارات الألمانية في السوق العالمية».

وأضافت أن «(ملتقى ألمانيا) يبرز التزام المجلس الوطني الألماني للسياحة في مجال الاستدامة البيئية من خلال التجارب الواقعية التي يقدّمها، في حين يستعرض جناح (بادن فورتمبيرغ) الفرص المتعددة التي توفرها الولاية التي تشتهر عالمياً في مجالات الابتكار والاستدامة، فضلاً عن احتضانها للغابة السوداء».

ترويج

وأفادت صوفو، بأن المجلس الوطني للسياحة، يعرض خلال «إكسبو 2020 دبي»، فيلماً قصيراً للترويج لحملة السياحة العالمية (ألمانيا وجهة سياحية)، بهدف تعزيز السياحة الواردة والاستثمار، كما يستضيف القسم الخاص بكبار الشخصيات في الجناح الألماني تجارب الواقع الافتراضي لمجموعة من الأنشطة المميزة المتاحة في مختلف مناطق ألمانيا، والتي يقدّمها مجلس السياحة.

وبينت أن «النشاطين التفاعليين، يهدفا إلى منح الزوار تجربة ثقافية غامرة تنقلهم إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن الجناح الألماني، يستضيف فعاليات خاصة باليوم الوطني الألماني في 29 نوفمبر المقبل، يركّز فيها على مساهمات المجلس الوطني للسياحة».

علامة عالمية

وذكرت صوفو، أن المجلس الوطني الألماني للسياحة، تمكن من تحويل مبادرة ألمانيا وجهة سياحية إلى علامة عالمية، حيث سلط الضوء على الثقافة الألمانية والتقاليد والطبيعة التي تستقطب شرائح مختلفة من السيّاح.

يُشار إلى أن ألمانيا، بدأت استقبال السياح الذين حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات «كوفيد-19» المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، اعتباراً من 25 يونيو، لكتها نصحت المسافرين بالتحقق من متطلبات دخول الأفراد، الخاصة بالولايات الألمانية قبل السفر.

فعاليات مهمة

قالت مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة، يامينا صوفو، إن معرض «إكسبو 2020 دبي»، يتزامن مع فعاليات مهمة في ألمانيا، مثل يوم الوحدة الألماني في الثالث من أكتوبر، أي بعد يومين فقط من افتتاح الحدث الكبير، ومع احتفالات رأس السنة في الجناح الألماني خلال موسم العطلات، فضلاً عن الأسبوع الخاص بولاية مكلنبورغ فوربومرن من 24 حتى 30 يناير، إضافة إلى الأسبوع الخاص ببرلين من 14 حتى 20 فبراير.

«بادن فورتمبيرغ» أوّل ولاية ألمانية تشارك بجناح خاص بها منفصل عن جناح دولتها في تاريخ «إكسبو» العالمي.

جناح «ملتقى ألمانيا» يتيح للزوّار ارتداء أجهزة متطورة أثناء تجولهم في مختبر الطاقة، ومختبر مدينة المستقبل.

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