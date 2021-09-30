قطاع الضيافة والفنادق يشهد «تحالفات» وعروضاً لزيارة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أعلنت وكالات سفر وفنادق في السوق المحلية عن دخولها في تحالفات لطرح عروض تشجع وتسهل زيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، شملت فنادق من فئة خمس وأربع وثلاث نجوم.

وتتضمن تلك العروض، وفقاً لمسؤولي تلك الوكلات والفنادق، تذاكر سفر من الإمارات وإليها، والإقامة الفندقية، وتذاكر دخول المعرض، والتنقلات، فيما طرحت فنادق عروضاً تشمل إفطاراً مجانياً، وتخفيضات على الأطعمة والمشروبات والخدمات الفندقية.

وكشفوا لـ«الإمارات اليوم» عن عروض تتضمن زيارة دبي وأبوظبي معاً، لافتين إلى وجود اهتمام عالمي كبير بزيارة «إكسبو 2020 دبي» حالياً، يشمل مختلف دول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الهند، روسيا، سنغافورة، تايلاند، والعديد من الدول الإفريقية والأوروبية، فضلاً عن وجود طلب كبير حالياً من منطقة الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية وعُمان.

وأكدوا أن «إكسبو 2020 دبي» سيرفع معدلات إشغال الفنادق في الدولة، خصوصاً في دبي، متوقعين أن يشهد ديسمبر 2021 ذروة زيارة المعرض، وارتفاعاً كبيراً في معدلات الإشغال الفندقي، تزامناً مع عطلات الأعياد، وإجازات الفصل الدراسي في المدارس والجامعات، وانخفاض درجات الحرارة.

تحالفات سياحية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة نيرفانا للسياحة والسفر»، علاء العلي، إن وكالات سفر وسياحة أبرمت تحالفات مع فنادق في السوق المحلية، لطرح عروض تشجّع وتسهل زيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن التحالفات شملت فنادق من فئة خمس وأربع وثلاث نجوم.

وأضاف أن تلك العروض تتضمن تذاكر سفر من الإمارات وإليها، والإقامة الفندقية، وتذاكر دخول المعرض، والتنقلات من المعرض وإليه، مؤكداً أن العروض خفضت الأسعار بالنسبة للزوار بنسب تراوح بين 20 و30%، وتستمر فترة ستة أشهر كاملة هي مدة العرض.

وكشف العلي أن هناك عروضاً تتضمن زيارة دبي وأبوظبي معاً، وفقاً لرغبة الزوار، لافتاً إلى أن الإقبال على زيارة «إكسبو 2020 دبي» كبير حالياً، ويشمل مختلف دول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الهند، والعديد من الدول الإفريقية والأوروبية.

عروض فندقية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة جيوان لإدارة الفنادق»، أحمد حسيب، إن الشركة طرحت عروضاً لزوار «إكسبو 2020 دبي» تشمل فنادقها في دبي وأبوظبي، وتتضمن تذاكر الطيران، والإقامة في الفنادق، والتنقلات الداخلية من المطار وإليه، ومن موقع «إكسبو 2020 دبي» وإليه، بتخفيضات تصل إلى 20%، لافتاً إلى أن العروض تشمل الوفود الزائرة، والأفراد، وتختلف وفقاً لفترة الإقامة.

وأكد حسيب وجود طلب كبير حالياً من منطقة الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية وعُمان، فضلاً عن بعض الدول الآسيوية مثل تايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيرفع معدلات إشغال الفنادق في الدولة، خصوصاً في دبي.

تنوع الأسواق

إلى ذلك، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنّة» في الدولة، أسامة شروف، إن المجموعة تطرح عرضاً خاصاً بـ«إكسبو 2020 دبي»، يشمل الإقامة، مع تذكرة مخفضة السعر لدخول المعرض ليوم واحد، لافتاً إلى أن العرض يشمل فنادق المجموعة في كل من دبي، وأبوظبي، ورأس الخيمة، ويسري حتى 30 أبريل 2022.

وتوقع شروف تنوعاً في أسواق نزلاء الفنادق خلال المعرض، ليشمل زواراً من دول مجلس التعاون الخليجي، وروسيا، ودولاً أوروبية وإفريقية وآسيوية، فضلاً عن سكان الدولة.

وكشف أن المجموعة لمست اهتماماً كبيراً بزيارة «إكسبو 2020 دبي»، مع تخفيف قيود السفر في العديد من دول العالم، ما سيكون له أثر كبير في إشغال الفنادق خلال المعرض.

خصومات وتذاكر

في السياق ذاته، قال المدير العام لفندق «شانغريلا دبي»، هاكان أوزيل، إن الفندق يطرح عرضاً يتضمن الإقامة لمدة ليلتين وإفطاراً مجاناً، مع تذكرة مجانية للضيف الواحد لزيارة المعرض خلال فترة إقامته، فضلاً عن خصومات على الأغذية والمشروبات تصل نسبتها إلى 20%.

أما مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق «إنتركونتيننتال أبوظبي»، وائل سامي، فأكد أن الفندق يطرح خصومات على أسعار الغرف الفندقية بنسب تصل إلى 20% خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح أن السعر لليلة واحدة يبدأ من 599 درهماً، شاملاً الإفطار، وتذكرتَي دخول لـ«إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن تخفيضات تصل إلى 25% على الأغذية والمشروبات.

زيارات مشتركة

بدوره، قال مدير المبيعات في فندق «ماريوت أبوظبي»، عمار هلال، إن الفندق يعد حالياً عروضاً لزوار «إكسبو 2020 دبي» تشمل تخفيضات على أسعار الغرف الفندقية، وتذاكر لزيارة المعرض، فضلاً عن التنقلات من المعرض وإليه.

وأضاف أن الفندق ينسق مع الفنادق التابعة لـ«ماريوت» في دبي، لتشمل برامج الزيارة دبي وأبوظبي معاً، حيث ينتظر أن تزور الوفود الحكومية المشاركة في المعرض، العاصمة، فضلاً عن الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، لاسيما بريطانيا وألمانيا.

وتوقع هلال أن يشهد ديسمبر المقبل ذروة زيارة «إكسبو 2020 دبي»، وارتفاعاً كبيراً في الإشغال الفندقي، تزامناً مع عطلات الأعياد، وإجازات المدارس والجامعات، وانخفاض درجات الحرارة.

بوفيه إفطار مجاناً

قال المدير العام لفندق «ستايبريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم»، وفندق «هوليداي إن دبي مطار آل مكتوم»، شادي كنعان، إن الفندقين طرحا عروضاً بمناسبة «إكسبو 2020 دبي»، تتضمن تذاكر مجانية يومية لشخصين لزيارة المعرض عند حجز إقامة في أي من الفندقين، فضلاً عن بوفيه إفطار مجاني، وإقامة مجانية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل، مع وجبات مجانية أثناء مشاركة الوالدين في الغرفة.

«جيه إيه».. أقرب منتجع 5 نجوم إلى «إكسبو 2020 دبي»

قال نائب رئيس المبيعات والتسويق لدى «جيه إيه» للمنتجعات والفنادق، روبرت الخوري، إن المجموعة تقدم خصومات تصل إلى 40% على أسعار الغرف والأجنحة الفندقية في منتجع «جيه إيه»، حتى 21 أكتوبر المقبل، إضافة إلى حافلة مجانية من موقع «إكسبو 2020 دبي»، وإليه، خمس مرات يومياً.

وأضاف أن منتجع «جيه إيه» أقرب منتجع من فئة خمس نجوم إلى موقع «إكسبو 2020 دبي»، متوقعاً أعداداً كبيرة من الزوار من أوروبا، لاسيّما إيطاليا، وروسيا، ورابطة الدول المستقلة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

«إم أرابيان بلازا».. نقل مجاني بالحافلات

قالت المدير العام في فندق وشقق استوديو «إم أرابيان بلازا»، أورسولا شدياق، إن «إم أرابيان بلازا» يتطلع إلى تقديم أفضل عروض الإقامة لضيوف المعرض.

وأوضحت أن الفندق طرح عروضاً متنوعة للإقامة لأكثر من ثلاث ليالٍ، مشيرة إلى أن هذه العروض تشمل خصماً بنسبة 25% على أسعار الغرف، و25% على المأكولات والمشروبات، و25% أخرى على بعض الخدمات الفندقية، مشيرة إلى أن موقع الفندق يمكّن الزوار من الانتفاع بخدمة النقل المجانية من محطة مترو «اتصالات»، وحتى موقع «إكسبو» بالحافلة.

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