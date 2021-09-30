اقتصادية دبي: ربط منصتي «السجل التجاري الموحد» و«اعرف عميلك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت اقتصادية دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون ومركز دبي للسلع المتعددة وسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»، اتفاقية تعاون للمشاركة في تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنية «بلوك تشين» في دولة الإمارات، وذلك من خلال منصة «السجل التجاري الموحد» الذي أطلقته اقتصادية دبي عام 2017 لمشاركة البيانات وتبسيط وإدارة إعداد الأعمال في جميع أنحاء دبي.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأنه يجري العمل حالياً على ربط منصة «السجل التجاري الموحد» ومنصة «اعرف عميلك»، وذلك للسماح لأعضاء السجل التجاري الموحد بالاستفادة من حالات «اعرف عميلك»، الأمر الذي سيعزز عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً وانسيابية للعملاء مستخدمي الخدمات الرقمية، ويسمح بمشاركة بيانات «اعرف عميلك» التي تم التحقق منها بين سلطات الترخيص والمؤسسات المالية من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

وتضم قائمة أعضاء التحالف المؤسسين في منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» كلاً من: بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك «إتش إس بي سي»، بنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى سلطة واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، و«دافزا»، ويجري العمل على إضافة سلطات تراخيص ومؤسسات مالية أخرى.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي بالإنابة، محمد حسن الشحي، إن «اقتصادية دبي تركز في استراتيجيتها على تعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي»، مشيراً إلى أن «إطلاق منصتي (السجل التجاري الموحد) و(اعرف عميلك) بالشراكة مع شركائنا الرئيسين في مجال التراخيص والبنوك، شهادة على طموحاتنا لتحويل دبي إلى وجهة استثمارية عالمية تعتمد على التكنولوجيا».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، إن «(واحة دبي للسيليكون)، توفر من موقعها كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة، بيئة ممكّنة لتطوير واختبار التكنولوجيا المتقدمة المبتكرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية الواعدة بما في ذلك تقنية (بلوك تشين)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول المدن الذكية».

وأضاف: «انضمامنا إلى منصة (اعرف عميلك)، مؤشر إلى التزامنا بعقد شراكات نوعية تعزز قدرات شركائنا من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي لتحقيق توجّه دبي لتكون المدينة الأذكى في العالم».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، إن «المركز يسعى دائماً إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة دبي لجذب الأعمال والتجارة إلى الإمارة»، لافتاً إلى أنه «من خلال الاتفاقية مع اقتصادية دبي، سيعمل المركز على تعزيز إجراءات الانضمام إلينا الرقمية بالكامل لتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة».

وفي السياق ذاته، قالت مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، آمنة لوتاه، إن «(دافزا) تحرص على أن تكون مساهماً رئيساً في مختلف الجهود الحكومية الرامية إلى دفع مستقبل الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، فضلاً عن تعزيز المنظومة الاستثمارية الرقمية المتكاملة التي ترسخ سمعة الإمارة عالمياً».

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