430 موقعاً لمشاهدة حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي» في جميع أنحاء الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يبث حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» على الهواء مباشرة، عبر أكثر من 430 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي أينما كانوا.

وأفاد «إكسبو» في بيان أمس، بأن الجمهور سيكون في كل مكان بالدولة، مساء اليوم، الموافق 30 سبتمبر الجاري، على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

كما يمكن متابعة الحدث عبر البث المباشر على تلفزيون «إكسبو»، وموقع: (https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏virtualexpo.world/‏‏‏‏)بدءاً من الساعة 07:30.

فنانون ومشاهير

وسيحيي الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين، تضم فنان العرب محمد عبده، وفنانة العرب الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان حسين الجسمي سفير «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى النجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني «الأوبرا» الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

أبوظبي

ويمكن للموجودين في إمارة أبوظبي متابعة الحدث الدولي من منطقة «ياس بلازا»، بينما في رأس الخيمة سيتم توفير شاشات عرض للحدث في عدد من المواقع بينها الكورنيش وجزيرة المرجان و«المنار مول».

وسيتمكن الجمهور في إمارة عجمان من متابعة أمسية انطلاق «إكسبو 2020 دبي» من الحي التراثي، ومن الفجيرة في «منطقة الحصن»، أما في إمارة أم القيوين فيمكن مشاهدة الحدث من خلال المناطق التابعة لدائرة السياحة والتراث، ودائرة البلدية، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي للمجلس التنفيذي ودائرة التخطيط.

فنادق

ويعرض أكثر من 240 فندقاً في دولة الإمارات أمسية افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، تشمل فنادق «روف» و«أرماني» و«العنوان» و«فيدا» من «إعمار»، بالإضافة إلى فنادق «أكور» و«الماريوت» و«هيلتون» وفنادق «آي إتش جي» وفنادق «روتانا»، وفنادق «مجموعة جميرا»، وفنادق «حياة»، وفندق «أتلانتس النخلة».

مطارات

ويعرض حفل الافتتاح الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، إلى جانب فعاليات لمشاهدة الحفل ينظمها الشركاء، مثل شركات «طيران الإمارات»، و«دلسكو»، ومجموعة «ترمينوس»، و«لوريال»، و«نيسان».

مقرات

وتقوم بعض الشركات الكبرى في الإمارات بعرض حفل الافتتاح داخل مقراتها، منها: فروع «جاشنمال»، والمراكز التجارية التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم»، وفروع «ميدكلينيك»، وفي وجهة «سيتي ووك دبي»، وداخل نادي زعبيل للسيدات، وفروع «شرف دي جيه»، و«نخيل مول»، و«ابن بطوطة مول»، ومراكز «فيتنس».

الألعاب النارية

يعقب حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» في اليوم التالي ثلاثة عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من مدينة دبي بمناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور. وتقام فعاليات الألعاب النارية مساء الأول من أكتوبر 2021 الساعة الثامنة و20 دقيقة في «دبي فيستيفال سيتي»، و«ذا بوينت» (نخلة جميرا)، و«برواز دبي».

يمكن للجمهور مشاهدة الحفل عبر شاشات في مواقع عدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة.

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