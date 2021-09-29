مسرح عالمي ديناميكي يعرض المفهوم الكامن لـ «تايلاند الرقمية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظم جناح تايلاند في «إكسبو 2020 دبي» والقنصلية الملكيّة التايلانديّة العامة في دبي، أول من أمس، احتفالاً بـ«إكسبو»، أكبر ملتقى ثقافي في العالم.

ستعرض تايلاند في «إكسبو 2020 دبي» من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، أكبر جناح لها في التاريخ منذ 150 عاماً. وستستخدم المسرح العالمي الديناميكي من خلال «إكسبو» لإبراز المفهوم الكامن وراء «تايلاند الرقمية» (ديجيتال تايلاند)، فضلاً عن رؤيتها الاقتصادية المدفوعة تقنيّاً. وقد تم تصميم جناح تايلاند ليكون مكاناً حيويّاً للزوّار من مختلف الجنسيات لتبادل الأفكار والتعاون في مشاريع جديدة، ومناقشة قدرة الابتكار والتكنولوجيا الرقميّة على تحسين مستويات عيش المجتمعات ككل.

كما رحّب القيّمون على حفل الاستقبال والإطلاق الرسمي في فندق دوسيت ثاني بدبي، بالعديد من الشخصيات المهمّة التي ساعدت على وصول جناح تايلاند إلى الجهوزيّة التّامّة لتمثيل الدولة على أكمل وجه، بمن فيهم سفير مملكة تايلاند لدى دولة الإمارات، وارافوت بو أبينيا، والقنصل العام في دبي والإمارات الشمالية، كيرات سيريفات. كما شاهد الحضور فيلماً حصريّاً قصيراً من السكرتيرة الدائمة لوزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، والمفوّض العام لجناح تايلاند، أجارين باتانابانتشاي. وقد وصفت باتانابانتشاي في هذا الفيلم القصير السمات الرئيسة للجناح، كما ناقشت سبب ريادة تايلاند في الابتكار الرقمي بطريقة مستدامة.

وقد جرى خلال حفل الاستقبال تقديم المأكولات التايلانديّة الأصيلة واللذيذة للضيوف في مطعم «بنجارونج Benjarong» بإدارة «تاي سيليكت Thai Select»، في الوقت الذي تمتّع فيه الضيوف بالعروض الثقافية، وإلقاء نظرة أولى على أنشطة الجناح التي تقدمها مكاتب «تيم تايلاند Team Thailand» في دولة الإمارات ورعاة الجناح، وهم مركز التجارة التايلاندي - دبي، وهيئة السياحة في تايلاند ومكتبها في دبي، ومجموعة سيام للإسمنت (SCG)، وDouble A وPTTEP وVegaIntertrade and Exhibition. وعلاوة على ذلك، تم تقديم جدول الأنشطة الجانبيّة الشائقة التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع معارض جناح تايلاند على مدى ستة أشهر في «إكسبو 2020 دبي».

وقال سفير مملكة تايلاند لدى دولة الإمارات وارافوت بو أبينيا: «كان من الرائع الاحتفال بافتتاح جناح تايلاند في (إكسبو 2020 دبي)، من خلال هذه الأمسية المميّزة. وقد أثنى الحضور على الحفل، حيث أبدوا إعجابهم بالعروض التقديميّة والمأكولات الشهيّة، وهم الآن يتطلعون إلى تجربة الجناح شخصيّاً.

جناح تايلاند

يدمج تصميم جناح تايلاند جاذبية الضيافة التايلاندية بكل مكوناتها الفريدة لإبهار الجمهور للوهلة الأولى، وذلك باستخدام زهرة تايلاندية مشهورة تسمى «دوك راك» (زهرة التاج) التي تمثل التحيات الحارة من الشعب التايلاندي والتطور المستمر. الزهور هي أيضاً تمثيل للحركة اللانهائية من انتشارها، وتشتت حبوب اللقاح.

كمصدر إلهام لتصميم الهندسة المعمارية للجناح، ستتشابك أزهار «دوك راك» حول الجناح مثل الستائر الزهرية، وعلاوة على ذلك، تم وضع سقف الجملون، وهو سمة مميزة للعمارة التايلاندية، على مدخل الجناح للتعبير عن رقة التحية التايلاندية الجميلة، أو «واي». مثل هذا التفرد الرائع سيجعل من جناح تايلاند ذكرى لا تُنسى أثناء النهار والليل.

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