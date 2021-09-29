مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الإعلامية لأجنحة «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع مكتب تنظيم الإعلام مذكرة تفاهم مع مكتب «إكسبو 2020 دبي»، بحضور وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، بهدف تقديم الخدمات الإعلامية وتقديم خدمات استثنائية واستباقية لأجنحة الدول المشاركة وللإعلاميين القادمين لتغطية أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم. ووقع المذكرة المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام، الدكتور راشد النعيمي، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الدكتور طارق شيا.

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