«اتصالات»: تجربة رقمية فريدة لزوّار «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت «اتصالات» جاهزيتها التامة لدعم «إكسبو 2020 دبي» الذي يُعد الحدث الأكبر عالمياً، وذلك بتوفير تجربة رقمية فريدة من نوعها لزوّار المعرض والمشاركين فيه ليكون الأذكى والأكثر تميزاً في العالم من حيث مستوى الربط الشبكي وسرعة الاتصال.

وبموجب شراكته مع «اتصالات»، أصبح «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة تجارية كبرى تستخدم شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وقد نجح من خلال هذه الريادة الإقليمية في تعزيز مكانة الدولة في مواقع الصدارة على صعيد الابتكار والتكنولوجيا وتطور البنى التحتية.

وشهد موقع «إكسبو 2020 دبي» افتتاح جناح «اتصالات» بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين، في خطوة تعكس جاهزية الشركة، لمنح زوّار المعرض والمشاركين فيه أفضل خدمات الاتصالات والتجارب الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي للتقنية «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي: «يسرّنا تدشين جناح اتصالات في (إكسبو 2020 دبي)، وجنباً إلى جنب مع (اتصالات) وشركائنا الآخرين في مجال التكنولوجيا نحن لا نكتفي بإرساء معايير جديدة من حيث السرعة والاتصال على الصعيد العالمي، بل نضع أيضاً مخططاً للمستقبل، يضم أحدث التقنيات التي ستغير الطريقة التي ندير بها المدن ونحسن بها مستوى الحياة اليومية. ونتطلع إلى فتح أبوابنا للعالم، والترحيب بالزوار للاستمتاع بالابتكارات التي ستتيح أسلوب حياة معززة للأجيال المقبلة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، مسعود محمد شريف محمود: «تعتز (اتصالات) بدورها المحوري في إثراء (إكسبو 2020 دبي) الذي يعد الحدث الأبرز على مستوى العالم من خلال توفيرها شبكات الجيل الخامس 5G والحلول التقنية الأكثر تطوراً، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة. ويتماشى هذا مع جهود (اتصالات) المتواصلة في الإسهام بتعزيز سمعة ومكانة الدولة كوجهة رائدة في الابتكار وحداثة البنية التحتية، انسجاماً مع استراتيجية الشركة المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأضاف: «سيتاح للزوّار العديد من التجارب التي سيسطرها التاريخ على امتداد فترة الحدث، إضافة إلى الخدمات الرقمية الحديثة بواسطة أحدث الشبكات التي تم بناؤها خصيصاً لتلبية احتياجات المعرض والأجنحة المشاركة وكل الزوّار».

الجيل الخامس

قامت «اتصالات» ببناء شبكة عصرية خاصة لتلبية الاحتياجات الحصرية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وتقديم خدمات الاتصالات إلى ملايين الزوار طوال فترة انعقاد الحدث.

ويستمتع زوار الحدث الدولي المرتقب باستخدام شبكة اتصالات موثوقة وآمنة ذات زمن استجابة منخفض للغاية تغطي مساحة 4.38 كيلومترات مربعة، وذلك بواسطة تأمين أكثر من 8500 نقطة وصول للهاتف المتحرك، و8000 نقطة وصول حديثة لشبكات الـ«واي فاي»، وشبكة ألياف ضوئية تمتد إلى 700 كم، وكابلات يصل طولها إلى أكثر من 800 كم لتأمين شبكات الهاتف المتحرك، وشبكات الـ«الواي فاي» في مختلف أرجاء الموقع والأجنحة، ما يسهم في توفير جودة ومرونة الاتصالات والخدمات الذكية.

وتأتي هذه الاستعدادات لتستكمل الجهود المتواصلة التي تبذلها «اتصالات» في تطوير وتحديث البنية التحتية، ما أسهم في حصولها على لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم عن عام 2021، وللعام الثاني على التوالي.

وتمتد شبكة الألياف الضوئية لتغطي كل زوايا المعرض، ما يتيح لزوّاره الاستمتاع بخدمات وتقنيات لا مثيل لها في الإنترنت والاتصالات بحصولهم على أفضل سرعات التنزيل والتحميل للبيانات وجودة الاتصال بالإنترنت.

ويتميز موقع الحدث بشبكة الألياف الضوئية ذات الجودة، وكثافة الربط العالية بطول 700 كم، وهي أربعة أضعاف المسافة بين دبي وأبوظبي، ما يسهم في توفير خدمات النطاق العريض المتميزة لتأمين حركة البيانات.

ولا شك أن شبكة الألياف الضوئية هي الشريان الرئيس لخدمات الإنترنت في الدولة، التي تتمتع بأعلى معدل انتشار للألياف الضوئية الموصولة للمنازل بنسبة 98.3%، بما يسهم في تحقيق التغطية الواسعة لخدمات الإنترنت في الدولة.

الابتكار والتقنية والبنية المعمارية

شهدت معارض إكسبو الدولية أبهى نماذج الهندسة المعمارية على مر التاريخ، و«إكسبو 2020 دبي» سيكون الأكثر تميزاً في هذا المجال، وقد حرصت «اتصالات» على أن تواكب هذا التميز المعماري عبر إعادة ابتكار أسلوب بناء، ودمج شبكات الاتصالات وبنيتها التحتية لتتماشى مع الشكل الجمالي للموقع، مع مراعاة تقديم أفضل وأسرع أداء للشبكات.

تجربة لا تنسى

تحرص «اتصالات» على الإسهام بشكلٍ رئيس في نجاح «إكسبو 2020 دبي»، وتزويد زوّاره بأحدث التجارب الرقمية والمبهرة، التي ستحيي موضوعات الحدث الدولي، ليرسي معايير جديدة للنسخ المقبلة من الحدث عالمياً.

وعملت «اتصالات ديجيتال» على تصميم الحلول والخدمات التي تلبي مختلف احتياجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركين الدوليين من حيث ضمان أمن الشبكات وكفاءتها وعملها بسلاسة تامة على مدار فترة انعقاد فعاليات «إكسبو». وتدير وحدة الأعمال في «اتصالات ديجيتال» حلول الاستضافة السحابية للبنية التحتية للمعرض، وتوفر مجموعة من الخدمات المرنة والموثوقة إلى 192 دولة مشاركة.

كما تمكنت «اتصالات ديجيتال» من دمج مجموعة مميزة من الخدمات والحلول الذكية في موقع الحدث، تتضمن خدمة المتابعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مزودة بشبكة الجيل الخامس، وحلول مخصّصة لتوفير الحماية والسلامة.

وتقدم «اتصالات ديجيتال» لزوّار «إكسبو 2020 دبي» تجربة رقمية لا يمكن نسيانها، حيث أصبحت من خلال تعاونها مع شركة «أكسنتشر» الشريك الرسمي للخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة من فئة شريك أول لـ«إكسبو 2020 دبي»، في خطوة تهدف إلى توفير مجموعة من الحلول الرقمية، بما في ذلك الموقع الرسمي للمعرض، وتطبيق الهاتف المتحرك، ومنصة التذاكر الخاصة بالشركات والأفراد، ومنصة التحكم والأوامر الرئيسة، بما ينسجم مع أهداف الشركة لتزويد الزوّار بالحلول التي توفر أفضل التجارب في مختلف القنوات الرقمية للحدث.

تغطية واسعة للنطاق العريض الثابت بشبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 700 كم ما يعادل 4 أضعاف المسافة ما بين دبي وأبوظبي.

تغطية شاملة لشبكة الجيل الخامس 5G في كل أنحاء الحدث العالمي بأكثر من 8500 نقطة وصول إلى الهاتف المتحرك.

تقديم تجربة رقمية متقدمة عبر منصة سحابية متعددة ومتطورة.

سرعات اتصال عالية لغاية 3.1 غيغابت بالثانية لتمكين جميع الحلول الرقمية المبتكرة.

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