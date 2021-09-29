«حديد الإمارات» تسهم بـ 60% من حديد التسليح في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة حديد الإمارات، أمس، عن توريد أكثر من 60% من حديد التسليح إلى موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهو ما دخل في بناء القبة المركزية «الوصل بلازا»، وجسور المشاة، والحدائق والطرق، والممرات، والنفق الذي يربط مطار آل مكتوم الدولي بموقع الحدث وغير ذلك.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها قامت بتوريد 35 ألف طن متري من المقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الارتكازية عالية الجودة اللازمة لبناء أجنحة العديد من الدول المشاركة في المعرض الدولي الأكبر عالمياً.

منتجات متنوعة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي: «نفخر بتوفير منتجات متنوعة معتمدة ومعترف بها عالمياً وعلى أعلى مستوى من الجودة والموثوقية تشمل جميع الدرجات والمواصفات»، مضيفاً: «تشكل مساهمتنا في هذا الحدث الهائل من خلال إمداده بمنتجاتنا عالية الجودة مصدر إلهام لنا وإنجازاً يضاف إلى سجل إنجازات الشركة، واليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخ شركتنا من خلال دعم استضافة الدولة لأفضل نسخة من إكسبو في تاريخ المعرض».

تجربة لا تتكرر

وذكر الرميثي، أن «معرض (إكسبو 2020 دبي) تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، حيث يجتمع العالم في مكان واحد استثنائي تسوده روح الأمل والتفاؤل»، مؤكداً أن الشركة لا تدخر جهداً بصفتها أحد أكبر رواد الصناعة في المنطقة والمورد المفضل لمنتجات الصلب عالية الجودة في دولة الإمارات، من أجل دعم جهود التنمية الوطنية لتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل الدول المتقدمة في العالم.

أشهر المعالم

وبيّن الرميثي، أن منتجات «حديد الإمارات»، استخدمت في بناء بعض من أشهر المعالم والمباني الأيقونية في دولة الإمارات، مثل جامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وحلبة مرسى ياس مارينا للسباقات، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وغيرها الكثير.

جناح هولندا

وقال الرميثي: «تفخر شركة حديد الإمارات بتوريد 2500 طن متري من منتجات المقاطع الإنشائية، والألواح الارتكازية، والخدمات الهندسية المصممة خصيصاً لتوفير الحلول المبتكرة إلى أحد أكثر الأجنحة ابتكاراً في معرض (إكسبو 2020 دبي)، وهو الجناح الهولندي الذي يقع في منطقة الاستدامة، حيث يقدم نظاماً فريداً من نوعه وعلى أحدث طراز يتيح إنتاج المياه والطاقة والغذاء بشكل مستدام من خلال ابتكارات تشمل مزرعة عمودية على شكل مخروط».

احتياجات

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، أن «الشركة تطور نموذج أعمالها لتوائم الاحتياجات المختلفة لعملائها، وتستثمر الكثير في تقديم مثل هذه الخدمات الهندسية القائمة على الحلول التي تلبي متطلبات التصميم الخاصة بالعميل».

حلول

من جهته، أعرب مدير الجناح الهولندي في «إكسبو 2020 دبي»، نيلز بومان، عن تقديره للحلول المصممة خصيصاً والمنتجات عالية الجودة التي تقدمها شركة حديد الإمارات، وأسهمت في إنشاء مثل هذا الهيكل المستدام الأول من نوعه والذي يعكس الحلول والمفاهيم الأكثر ابتكاراً في مجال الاستدامة.

«حديد الإمارات»

تعد شركة حديد الإمارات أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة والمنتج الوحيد للألواح الارتكازية المسحوبة على الساخن في المنطقة، وهي رابع مصنّع للصلب على مستوى العالم يحصل على شهادة نظام الجودة للمنتجات النووية من الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين (ASME).

وتتطابق منتجات الشركة مع معايير أنظمة المباني الخضراء المحلية والدولية، كما تعتبر حديد الإمارات أول شركة مصنعة للحديد والصلب على مستوى المنطقة وواحدة من 50 شركة على مستوى العالم يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

35 ألف طن متري من المقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الارتكازية عالية الجودة دخلت في بناء أجنحة العديد من الدول المشاركة في المعرض.

منتجات «حديد الإمارات» استخدمت في بناء بعض من أشهر المعالم والمباني الأيقونية في الدولة.

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