«دو» تزوّد «إيدج» بطيف واسع من خدمات وتقنيات الاتصال عالية الجودة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «إيدج»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته الشركتان عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «دو» ستوفر بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، مجموعة من خدمات الاتصال المتطورة عالية القيمة والكفاءة لمجموعة «إيدج» وموظفيها.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستركز «دو» على تزويد «إيدج» بطيف واسع من خدمات وتقنيات الاتصال عالية الجودة، إضافة إلى حلول البنية التحتية التي تحتاجها المجموعة عبر منظومة عملياتها.

ويشمل ذلك العمل على تعزيز مركزية جميع عمليات تقنية المعلومات في المجموعة، وتوحيدها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأمان والحماية والكفاءة والسرعة، وضمان استمرارية الأعمال، فضلاً عن خفض التكاليف عبر جميع الهيئات، والأقسام التابعة للمجموعة. وسيتم العمل على تحقيق خفض التكاليف من خلال ما يعرف بمنهجية «وفورات الحجم».

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