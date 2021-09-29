30 رائد أعمال إماراتياً يتأهلون لبرنامج تطوير مهارات الشباب المواطن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، عن اختيارهما 30 من أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب الإماراتيين، للمشاركة في الدورة الجديدة من برنامجهما السنوي، برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن.

ووفقاً لبيان صادر أمس، سينخرط المشاركون في تدريب متخصص حول مختلف الموضوعات التي تهمّ رواد الأعمال، بمشاركة خبراء من «ديتك»، و«لينكد إن»، وشركة المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية «ICLO»، و«إنتيليجنت فاينانس كونسلتانت» Intelligent Finance Consultants، و«إل بي إس براندز» LPS Brands، و«ثينك ميديا لابز» TMLS.

وستركز موضوعات التدريب على كيفية تأسيس وتعزيز نمو المشروعات التجارية، وأهمية المبيعات لأصحاب المشروعات، إضافة إلى كيفية إعداد عرض تقديمي للمشروعات التجارية، وعرضه بطريقة مميزة واستثنائية.

وفي نهاية فترة التدريب، سيحصل المشاركون على شهادات تقدير.

كما سيوفر البرنامج للمشاركين فرصة التدريب مع شركات رائدة من القطاع الخاص، وتشمل شركة «دي إتش إل» DHL، وشركة «أوليفر وايمان» وشركة «ICLO»، فضلاً عن الحصول على جلسة توجيه مجانية لتأسيس شركة تجارية انطلاقاً من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، ودخول مجاني لمدة ثلاثة أشهر إلى مساحات العمل المشتركة في مركز «ديتك»، إضافة إلى فرصة المشاركة والعرض في فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال نائب الرئيس في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، هانس كريستنسن: «يسعدنا الترحيب بالمجموعة الجديدة من رواد الأعمال في الدورة الجديدة من برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن، ونتطلع إلى دعمهم وتوفير التسهيلات لهم».

من جهتها، أكدت مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سايشيفا، أن «دبي للمشاريع الناشئة» أطلقت دورة جديدة من برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن، مع تحقيقه نجاحاً باهراً خلال دورته الأولى في عام 2020.

يشار إلى أن برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن، يهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الشباب المواطن على استكشاف الفرص في القطاع الخاص، من خلال تحديد المهارات التي يحتاج إليها الشباب المواطنون، وتطويرها عبر توفير تدريب متخصص لهم، وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة في مجال ريادة الأعمال، بما يتلاءم مع المهارات والخبرات التي اكتسبوها من خلال هذا التدريب المتخصص.

كما يهدف إلى مساعدة الشباب المواطنين على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، أو الانضمام إلى شركة ناشئة خاصة. ويعد البرنامج المظلة التي ستجمع تحتها كل مبادرات «دبي للمشاريع الناشئة»، التي تستهدف تطوير مهارات الشباب المواطن.

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