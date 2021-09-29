1200 شركة من 55 دولة في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية

المصدر: دبي ■ وام

تستقطب الدورة الـ23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، 50 شركة إيطالية متخصصة في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات الذكية، منها ثلاث شركات ناشئة، و18 شركة تشارك للمرة الأولى في المعرض.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المعرض في الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر المقبل في موقع «إكسبو 2020 دبي»، ويشتمل على 10 أجنحة دولية تعود لـ: إيطاليا، سويسرا، ألمانيا الاتحادية، كوريا الجنوبية، بولندا، أيرلندا، بلجيكا، تشيلي، السعودية، ومصر.

ويمتد «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية على مساحة تزيد على 29 ألفاً و200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة.

وتتطلع الشركات الإيطالية المشاركة في الجناح الإيطالي في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، إلى تعزيز وجودها في الأسواق المحلية، وبناء علاقات تجارية والتواصل مع صناع القرار في دولة الإمارات ودول المنطقة، لاسيما أن المعرض يعتبر الأضخم من نوعه في المنطقة، ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز، والأبنية الخضراء، والاستدامة البيئية.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، أن «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية حدث عالمي متخصص فريد من نوعه، شامل ومتكامل من حيث الاستراتيجية والمحتوى والمضمون والمشاركة، ويشكل منصة عالمية يوفر من خلالها فرصاً هائلة للمصنعين والمستثمرين والشركات والوكلاء التجاريين، لعرض أحدث التقنيات العالمية في مجالات تقنيات المياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز، والصناعات المرتبطة بها.

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