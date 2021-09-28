رئيس "شوبا": الإمارات تمتلك بيئة إستثمارية جاذبة للشركات ورجال الأعمال

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أشاد بي أن سي مينون، رئيس ومؤسس مجموعة شركات "شوبا" بالبيئة الإستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي شجعت المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الإقليمية والعالمية للقدوم إلى الدولة بغرض الإستثمار وبحث الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات.

ورحب مينون، بقرارات الحكومة الرشيدة المتعلقة بمشاريع الخمسين، موضحا أنها ستسهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي في الإمارات، وتعزيز مكانتها الإقتصادية عالميا، وتسهم في تنشيط مختلف القطاعات والمجالات الإقتصادية، وتدعم رواد الأعمال والمستثمرين لإطلاق مشاريع جديدة، وتعزيز المشاريع القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة مينون لمجلس الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس مجلس إدارة شركة "هيلي للتطوير والإستثمار العقاري"، في منزله بمدينة العين مؤخرا.

ويعتبر مينون رئيساً لإحدى كبريات شركات التطوير العقاري في دولة الامارات ومنطقة الخليج، حيث تضم محفظة الشركة عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الفاخرة، ومن ضمنها مشروع "شوبا هارتلاند" الواقع في مدينة محمد بن راشد في قلب دبي، وتسجل الشركة مبيعات سنوية بمليارات الدراهم في ظل الإقبال على مشاريعها النوعية.

وفي ختام الزيارة، شكر الدكتور مبارك العامري، السيد مينون على زيارته، كما شكر مينون، الدكتور مبارك العامري على حسن الضيافة الإماراتية.

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