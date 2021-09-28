مشروع لترميز الأصول رقمياً بتقنية «بلوك تشين» في دبي

المصدر: دبي ■ وام

شهد مؤتمر «مستقبل الأصول الرقمية» في دبي، إطلاق مشروع لإنشاء منصات تداول للرموز غير القابلة للاستبدال في قطاعات العقارات والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والفنون الرقمية، اعتماداً على تقنية «بلوك تشين»، الذي تشرف عليه شركة «زنيك تكنولوجيز» العالمية.

وصُمّمت المنصات الجديدة لتوفير وصول آمن وموثوق إلى الأصول الرقمية في الأسواق المالية.

ووقع اختيار الشركة على الفن الرقمي كنواة للمشروع، بسبب دور دبي المتزايد كمركز عالمي للاستثمار في هذا الفن.

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، أطلقت أكبر لوحة رقمية على أضخم شاشة عرض في العالم على واجهة برج خليفة.

وقال الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، رئيس شركة «زنيك تكنولوجيز»، إن «استراتيجية الاقتصاد الإبداعي في دبي، تركز على الصناعات الثقافية والإبداعية سريعة النمو، التي تتمتع بالقدرة على تحقيق إيرادات كبيرة، وإيجاد العديد من الوظائف الجديدة، بما يدعم التكنولوجيا الحديثة والرائدة عالمياً، إلى جانب التطبيقات المالية اللامركزية المطورة اعتماداً على تقنية (بلوك تشين)».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إروين دوكتر، إن المشروع الجديد سيوفر منصات تداول رقمية آمنة لتجارة العقارات والذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والفنون الرقمية.

وصول آمن إلى الأصول الرقمية في الأسواق المالية.

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