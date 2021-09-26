«أراضي دبي» تخفّض قيمة العقار لحصول المستثمر على إقامة

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

خفّضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قيمة العقار اللازمة لحصول المستثمر على تأشيرة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلى 750 ألف درهم أو تزيد، بعد أن كانت مليون درهم سابقاً، مع إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد.

جاء ذلك، في تحديث على موقع الدائرة يخص اشتراطات الإقامة العقارية، التي يحصل عليها المستثمر بعد شرائه عقاراً في الإمارة.

وأوضح التحديث، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، والمنشور على الموقع الإلكتروني لـ«أراضي دبي»، أن خدمة برنامج «تسكين»، تتيح للمستثمر العقاري الذي يملك عقاراً تساوي أو تزيد قيمته الشرائية على 750 ألف درهم وقت الشراء، التقديم بطلب الحصول على تأشيره إقامة لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب التحديث يتم تقديم الملفات المطلوبة التي تشمل جواز السفر، مع توفر نسخة إلكترونية من شهادة الملكية عبر تطبيق «دبي ريست»، وتعبئة بيانات الملكية.

المستثمر

وتتضمن خدمة «تسكين» أربعة شروط بالنسبة للمستثمر، الأول: أن يكون الحد الأدنى لقيمة العقار 750 ألف درهم، فيما الشرط الثاني، ينص على أنه في حال ما إذا كان العقار مرهوناً، فإنه يجب أن تكون نسبة 50% من قيمة العقار مدفوعة للبنك أو ما يعادل 750 ألف درهم مع إحضار خطاب عدم ممانعة من البنك لإجراء الإقامة على العقار وكشف حساب الرهن.

أما الشرط الثالث، هو أنه يمكن للزوج والزوجة المشاركة في عقار واحد وأن تكون قيمة العقار 750 ألف درهم أو أكثر (إحضار صورة مصدقة من عقد الزواج)، بينما الشرط الرابع يشير إلى أنه سيتم طلب وكالة في حالة تقديم الطلب نيابة عن المستثمر.

إقامة العائلة

كما تشترط الخدمة في ما يتعلق بإقامة العائلة، توافر ثلاثة شروط، الأول يتمثل في رسالة لا مانع من الأب مصدقة من كاتب العدل (في حال كانت الأم هي الكفيل)، في حين الشرط الثاني يتعلق إذا كان عمر الابنة فوق 18 سنة، حيث يتطلب ذلك (رسالة عدم زواج)، بينما الشرط الثالث خاص بإحضار الهوية الوطنية (خاص ببعض الدول فقط).

5 خطوات

ويتطلب التقديم للخدمة خمس خطوات، الأولى، تقديم الطلب عن طريق تطبيق «دبي ريست»، ثم يتم التواصل مع المتعامل في حال تمت الموافقة على الطلب لاستكمال الإجراء، ومن ثم حضور المتعامل إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدفع الرسوم كاملة، يليها، إجراء الفحص الطبي، وأخيراً طباعة الإقامة على الجواز.

استقطاب

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن التحديث الجديد الذي أجرته الدائرة سيعمل بلا شك على زيادة قاعدة المستثمرين العقاريين الراغبين في الاستثمار العقاري في الإمارة، لاسيما وأنه توجد شريحة كبيرة راغبة في الاستثمار ولاتزال تتردد، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار سيستقطب الأغلبية العظمى منهم.

وأضاف الزرعوني أن القرار سيقلص المعروض العقاري للفئة المتوسطة من الوحدات السكنية، ويشجع الشركات على إطلاق المشروعات في هذه الفئة خلال الفترة المقبلة، مع نشاط الطلب.

زيادة

بدوره، قال المستشار العقاري محمد الحفيتي، إن هذه الخطوة ستسهم في زيادة عدد المستثمرين في السوق العقارية بدبي، التي تتميز بجاذبية استثمارية بشكل عام.

زخم

من جهته، قال رئيس قسم التسويق في مجموعة «أراس العقارية»، علاء مسعود، إن تخفيض قيمة العقار ضمن خدمة برنامج «تسكين» يسهم في زيادة الزخم في القطاع العقاري في دبي، لاسيما مع زيادة الطلب على شراء العقارات بشكل كبير.

رسوم الخدمة

أوضح التحديث الجديد لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن رسوم خدمة برنامج «تسكين»، تصل إلى 14 ألفاً و967 درهماً بالنسبة لإقامة المستثمر ثلاث سنوات، فيما تبلغ بالنسبة لإقامة العائلة كما يلي: الزوجة (7061.25 درهماً)، ابنة فوق 18 سنة (7061.25 درهماً)، أبناء تحت 18 سنة (6361.25 درهماً)، والابن فوق 18 سنة لمدة سنة فقط (5821.25 درهماً)، والزوج لمدة سنة فقط (5821.25 درهماً)، أما بالنسبة لإقامة الوالدين لمدة سنة واحدة فقط تصل إلى (6821.25 درهماً).

عقاريون: القرار الجديد يزيد عدد المستثمرين في السوق المحلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news