"الأندلس كورت يارد" تفتتح باكورة مشاريعها العقارية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، للإعلان عن إطلاق المنطقة التجارية العائلية الجديدة "أندلسية كورت يارد" الواقعة في قلب مشروع "دبي لاند" الذي يقدم مزيجاً استثنائياً من أماكن الترفيه والتسلية العالمية ومعالم الرياضة والسياحة والمجمعات السكنية المناسبة للعائلات.

ويعتبر مشروع "أندلسية كورت يارد" باكورة مشاريع "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري في دبي، حيث أنه من المتوقع أن يفتح أبوابه أمام الزوار قبل نهاية العام الجاري، ويقع المشروع في منطقة مجان بدبي لاند، على مساحة 100 ألف قدم مربع، بتكلفة إجمالية 40 مليون درهم.

ويضم المشروع مجمع تجاري في الهواء الطلق على 33 محل تجاري متنوع لخدمة المناطق السكنية في منطقة مجان في قلب دبي، والمناطق المحيطة بها على محيط 12 كيلو متر مثل "المرابع العربية" و"ند الشبا" و"فيكتوري هايتس".

ويعتبر موقع المشروع في منطقة مجان في مشروع "دبي لاند" أهم ما يميزه، إذ يقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من المناطق الحيوية في دبي، ويبعد المشروع مسافة 4 دقائق عن "آي إم جي عالم من المغامرات" إحدى أكبر مدن الملاهي في الإمارة، و8 دقائق عن القرية العالمية، و23 دقيقة عن وسط مدينة دبي، و27 دقيقة عن دبي مارينا، فيما يبعد عن مطار دبي الدولي حوالي 22 دقيقة، وعن مطار آل مكتوم الدولي الجديد بحوالي 34 دقيقة بالسيارة.

وإلى جانب موقعه القريب من وسط مدينة دبي، يمتاز المشروع بطابعه المستدام وتصميمه المعماري الذي يجمع بين الابتكار والإبداع، حيث أن المجمع التجاري يضم ثلاث مناطق تحيط بمواقف لتوفر فكرة التوازن المعماري وسهولة الوصول لكل المحلات بشكل متساوي وبكل سهولة ويسر.

وبالإضافة إلى هذا المشروع، تخطط شركة "الأندلس كورت يارد"، لإطلاق عدد من المشاريع الأخرى في إمارة دبي، والتي سيتم الاعلان عنها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال صالح طباخ، الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري: "بدأنا تنفيذ المشروع خلال الجائحة وكنا على ثقة بأن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي سيستقر، لذلك حرصنا على متابعة العمل وفق الخطة المرسومة.. ونحن مستمرون في العمل كي يصبح المشروع جاهزاً للتسليم قبيل نهاية العام الحالي 2021".

وأضاف طباخ: "تسعى الشركة للاستثمار في المشاريع السكنية ذات الحاجة لخدمات جديدة مميزة.. والفكرة الرئيسية تتخلص في تطوير المشاريع التي يوجد بها فرص غير مستغلة ما يضيف ميزة وقيمة للمشروع تصب في مصلحة المطور والسكان والمشترين".

وتابع: "خطتنا الحالية هي ايجاد فرص في السوق لشراء أراضي جديد ضمن مشاريع قائمة حيث نسعى لتطوير مشروعين جديدين قيد الدراسة.. كما أن استثمارات الشركة لن تقتصر على المراكز التجارية بل هي بصدد إطلاق مشاريع سكنية مميزة سيتم الاعلان عنها قريباً، حيث تقوم حالياً بالانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة للتراخيص بهدف إطلاق ثلاثة مشاريع عقارية جديدة".

وأضاف: "تهدف الشركة إلى التركيز في الاستثمار في المناطق التي يتم تحديدها من قبل فريق متخصص تابع لها، ولعل أبرز ما يميز تلك المناطق وجود مشاريع قائمة تملك فرص التطوير والتحسين لزيادة قيمتها السوقية".

وأشار إلى أن شركة "الأندلس كورت يارد" تسعى لجذب الاستثمارات السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة مهمة للسوق العقاري وللمستثمر السعودي بسبب علاقاتها وخبرتها المميزة في السوق العقاري"، مضيفاً: "تسعى الشركة لطرح محافظ جديدة وفرص استثمارية جديدة لجذب عددٍ أكبر من المستثمرين السعوديين".

وكشف صالح طباخ، أن قيمة الاستثمارات الكلية للشركة ستصل إلى 160 مليون درهم في العام المقبل، ومن المستهدف زيادتها بواقع 300 مليون درهم خلال 3 سنوات.

وكانت شركة الوثبة لمقاولات البناء هي المقاول الرئيسي في تنفيذ مشروع "الأندلس كورت يارد"، فيما تعتبر شركة "سي في تك استشاريون مهندسون"، المهندس المعماري للمشروع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news