نهيان بن مبارك: مشاركة ألمانيا في «إكسبو» إضافة نوعية لأهم حدث ثقافي وحضاري

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في مقر الوزارة بأبوظبي، أمينة المتحف المصري في برلين وعضو مؤسس لأكاديمية الشباب العربي الألماني، البروفيسورة الدكتورة فيرينا ليبار. وفي بداية اللقاء رحّب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بأمينة المتحف المصري في برلين، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وألمانيا وتطوّرها، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة لخير شعبيهما.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك: «إن مشاركة جمهورية ألمانيا الصديقة في (إكسبو2020 دبي) تجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، وما تربطهما من أواصر محبة وصداقة»، مؤكداً أن «المشاركة الألمانية تشكل إضافة نوعية لأهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر، بمشاركة دول العالم لرسم مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء».

من جانبها، أكدت ليبار أن «دولة الإمارات تقدم لدول العالم نموذجاً استثنائياً في التضامن الإنساني، وإرساء قيم التسامح والسلام والحوار بين بني البشر».

وقالت: «إن (إكسبو 2020 دبي) يمثل بوابة أمل جديدة تنطلق من الإمارات إلى العالم، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، الذي من شأنه أن يعزز علاقات التعاون الدولي، ورسم مستقبل مزدهر بمشاركة الجميع».

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