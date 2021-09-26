«سول سيرين».. مشروع سكني يضيف 275 وحدة جديدة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «سول سيرين» أحدث مشروع عقاري يتم إطلاقه في قرية جميرا الدائرية بدبي، حيث من المتوقع أن يضيف المشروع الذي تطوره شركة «سول» العقارية، 275 وحدة سكنية جديدة.

وسيضم المشروع الذي كشفت عنه الشركة أخيراً، مرافق رياضية مع إطلالات على الحدائق في محيطه.

وتعد منطقة «قرية جميرا سيركل»، من أكبر المناطق السكنية في دبي، وتقع على شارع الخيل من جهة، وشارع الشيخ محمد بن زايد من جهة أخرى.

وتبعد «جميرا سيركل» مسافة قصيرة بالسيارة عن مطار آل مكتوم الدولي، لا تتجاوز مدتها 25 دقيقة، كما أنها تبعد 10 دقائق عن كل من مدينة دبي للإنتاج الإعلامي ومدينة دبي الرياضية.

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